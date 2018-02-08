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© instagram.com/elonmusk

8 февр 2018 13:11

Автокурьезы 6025

Илок Маск запустил "Теслу" на Марс (промахнулся, но все равно смешно!)

Американский изобретатель впервые в истории отправил в космос автомобиль, который должен был отправиться по направлению к Марсу. И хотя Tesla Roadster в итоге улетит в другую сторону, опубликованная фотография кабриолета с манекеном за рулем - это реально смешно и эпично!

Основатель американской компании Space X Илон Маск опубликовал в своем Инстаграме фотографию из открытого космоса c запечатленным на ней электрокаром Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре по имени Starman. Автомобиль был выведен в космическое пространство новейшей ракетой-носителем Falcon-Heavy, запущенной с космодрома на мысе Канаверал (США) 6 февраля в 23:45 по МСК.

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"Последняя фотка "Стармена" по пути на орбиту Марса, а затем к поясу астероидов", - написал Илон Маск в сопроводительном комментарии. 

И хотя запуск новой ракеты с полезной нагрузкой в виде собственной "Теслы" Илона Маска состоялся успешно, на Марс кабриолет все-таки не попадет. Изначально в Space X собирались доставить Tesla Roadster на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, которая позволила бы оперативнее добраться до Красной планеты. Однако вывести автомобиль на намеченный курс не удалось, поскольку вторая ступень Falcon Heavy вывела его в космос со слишком высокой скоростью. В итоге кабриолет с манекеном за рулем проследует к поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

Забавно, что на экране мультимедийной системы Tesla разместили надпись "Don't Panic", известную по серии романов "Автостопом по галактике", а штатная аудиосистема непрерывно проигрывает песню песню Дэвида Боуи "Космическая одиссея". Правда, в космосе ее все равно никто не услышит. 

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