Новый регламент ГИБДД сделал неприкосновенными пьяных судей

Новый регламент работы ДПС официально дополнен вступившими в законную силу поправками (приказ МВД №948), которые корректируют порядок общения инспекторов с водителями разных категорий, передает "Коммерсант".

Изменения в регламенте подарили "иммунитет" на дорогах представителям судейского сообщества, приравняв их по неприкосновенности к таким "спецсубъектам", как прокуроры. Если раньше инспектор ДПС имел право общаться с судьями без пиетета, отстранять от управления машиной и даже направлять на освидетельствование на состояние опьянения, то теперь это запрещено. Отныне гаишникам разрешается лишь составить рапорт с изложением сути нарушения и передать его вышестоящему руководству, которое перенаправит рапорт в надзорное ведомство.



В МВД и Генпрокуратуре объясняют необходимость в иммунитете необходимостью противодействия возможному "давлению на работников". И хотя Госавтоинспекция регулярно предпринимает попытки ужесточить контроль за действиями таких "спецсубъектов", каждая инициатива изменить регламент проваливается из-за активного противодействия заинтересованных сторон (например, Генпрокуратуры).

Измененный регламент МВД также снижает градус ответственности водителей за отказ предоставлять свое транспотное средство сотрудникам полиции, ФСО, ФСБ, медработникам, если это необходимо для пресечения преступлений, преследования преступников или подозреваемых либо для доставления в больницы граждан. Раньше инспекторы ДПС могли составить протокол по ст. 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и через суд отправить автовладельца под административный арест. В новой же редакции упоминание этой статьи убрали, поскольку ответственность за отказ предоставить машину правоохранителям и без того прописана в ст. 12.25 КоАП РФ и не может быть дублирована. При этом в админкодексе наказание куда более мягкое - лишь штраф в размере 500 рублей.



Наконец, новый приказ корректирует основания для проверки документов у водителя инспекторами ДПС. Раньше поводом для остановки могли быть "ориентировки либо данные, дающие основания подозревать водителя в совершении административного правонарушения или преступления", однако теперь эту формулировку убрали. Сотрудники ДПС все еще имеют право остановить машину в случае "выявления признаков нарушения" и при "наличии повода к возбуждению дела о правонарушении".