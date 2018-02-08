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© Lifan

8 февр 2018 10:54

Аналитика 390

Составлен рейтинг самых популярных "китайцев" в России

В минувшем году рынок китайских автомобилей вырос вместе с общероссийскими продажами, но какие из "китайцев" наиболее востребованы среди покупателей? Оказалось, что лидерство среди всех моделей удерживает кроссовер от "Лифан".

Эксперты "Автостата" проанализировали структуру продаж китайских автомобилей и выяснили, какие модели в России пользовались наибольшим успехом в 2017 году. Самым продаваемым автомобилем из КНР в итоге оказался переднеприводный паркетник Lifan X60 (от 709 900 рублей), который разошелся тиражом 7 371 экземпляр (-3% от показателей 2016 года).

Российский авторынок начал год с внушительного роста

Интересно, что второе и третье место в рейтинге популярных "китайцев" тоже разделили между собой "Лифаны". Вторую позицию стал компактный кроссовер X50 (4 778 шт., -20%) стоимостью от 629 900 рублей, а следом за ним - бюджетный седан Solano II (3 897 шт., +63%) по цене от 649 900 рублей.

В первую пятерку лидеров также входят вседорожник Chery Tiggo 3, нашедший 2 651 покупателей, и кроссовер Geely Emgrand Х7, закончивший минувший год с результатом 1 523 проданных автомобиля. Помимо вышеуказанных моделей в топ-10 рынка "китайцев" вошли Chery Tiggo 5 (1519 шт.), Haval H6 (1434 шт.), Changan CS35 (1388 шт.), Zotye T600 (1082 шт.) и Chery Tiggo 2 (891 шт.).

В целом рынок китайских автомобилей в 2017 году немного штормило из месяца в месяц, однако по итогам 2017 года сегмент (с учетом легких коммерческих моделей) все-таки вышел в плюс и показал рост на 4%. Общий объем продаж "китайцев" в России составил 31 905 машин.

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