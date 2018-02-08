Названы российские цены на новую версию пикапа Volkswagen

Коммерческое подразделение марки Volkswagen объявило о старте российских продаж специальной версии пикапа Amarok под названием Dark Label. В основе новинки лежит комплектация Comfortline, которую дополнили элементами декора в черном цвете и снабдили 180-сильным битурбодизелем 2,0 л BiTDI. Рублевый ценник на "темный" Amarok стартует с 2 874 900 рублей за версию с 6-ступенчатой механикой и с 2 924 700 рублей - за вариант с 8-скоростным автоматом Tiptronic.

Пикап в исполнении Dark Label предлагается в собственном цвете Carbon Steel металлик и с индивидуальными 18-дюймовыми дисками Rawson. "Темный" дизайн-код поддерживают черные матовые трубы-пороги Plus, массивные роллбары над грузовым отсеком и глянцевая решетка радиатора. Дверные ручки, зеркала экстерьера тоже выполнены в черном матовом цвете, а вдоль нижней части кабины простирается наклейка с логотипом Dark Label.



Особенности интерьера - черная обивка потолка и коврики с логотипом специальной серии.



Впрочем, указанные ценники справедливы лишь для стандартной комплектации. Базовое оборудование "Комфортлайна" (двухзонный "климат", круиз-контроль, медиасистема с поддержкой MirrorLink/AndroidAuto/Apple CarPlay, полный привод 4Motion с понижайкой и блокировкой заднего "диффа") покупателю, наверняка, захочется дополнить более продвинутой оптикой (в базе - галогенки) или, например, кожаной отделкой интерьера.



Отметим, что Volkswagen Amarok Dark Label уже появился в конфигураторе на официальном сайте VW. Самая дешевая версия Amarok Trendline в России стоит от 2 167 500 рублей.