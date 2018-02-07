В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД

"В настоящее время в ГИБДД идет процесс сокращения сотрудников. В первую очередь это касается подразделений в регионах страны, центральный аппарат это пока не затронет. Сокращают тех сотрудников, обязанности которых не связаны с работой "на земле", - рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сотрудникам, попавшим под сокращение,предложат перейти на другие должности в структуре органов внутренних дел. По словам собеседника ТАСС, причины сокращений могут быть связаны с дальнейшей реорганизацией ГИБДД и ее объединением с патрульно-постовой службой, а также с передачей ряда функций ГИБДД другим органам исполнительной власти.



Эти же причины ранее указывались и в официальном сообщении МВД. Как отметили в ведомстве, региональные управления МВД будут сами решать, какие именно должности сокращать. При этом, поскольку имеющийся некомплект в территориальных органах МВД России значительно выше количества сокращаемых должностей, все увольняемые сотрудники имеют реальную возможность дальнейшего трудоустройства в органах внутренних дел.



Напомним, в ноябре прошлого года подразделения ГИБДД и ДПС ГИБДД получили приказ о прекращении комплектования вакантных должностей за исключением должностей в подразделениях, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений.