В России отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар

Автопроизводитель уже согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же приводится и список VIN-номеров автомобилей, которые попадают под отзыв.

Согласно информации Росстандарта, отзыву подлежит 1 551 экземпляр Skoda Superb, реализованный в России в период с 2016 по 2018 годы. Причиной отзыва является возможный дефект в работе фар ближнего света. Фары после старта остаются в положении базовой установки. В ходе отзывной кампании на автомобилях будет изменен параметр для контроля установки фар путем перепрограммирования.



Уполномоченные дилеры уведомят владельцев попавших под отзыв автомобилей о необходимости посетить дилерский центр для ремонта. Приглашения можно и не ждать - список VIN кодов отзываемых автомобилей находится в открытом доступе, так что в случае необходимости записаться на ремонт можно самостоятельно. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.



Ранее об отзывной кампании в России объявил Mercedes-Benz: на ремонт приглашали довольно обширный модельный ряд. Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда - в сервисных центрах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.