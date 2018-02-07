В России отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар

Российские дилеры Skoda ждут на ремонт владельцев модели Superb, у которой обнаружились неисправности в работе головного света. Сами фары менять, к счастью, не придется: проблема носит программный характер.
Автопроизводитель уже согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же приводится и список VIN-номеров автомобилей, которые попадают под отзыв.
Согласно информации Росстандарта, отзыву подлежит 1 551 экземпляр Skoda Superb, реализованный в России в период с 2016 по 2018 годы. Причиной отзыва является возможный дефект в работе фар ближнего света. Фары после старта остаются в положении базовой установки. В ходе отзывной кампании на автомобилях будет изменен параметр для контроля установки фар путем перепрограммирования.
Уполномоченные дилеры уведомят владельцев попавших под отзыв автомобилей о необходимости посетить дилерский центр для ремонта. Приглашения можно и не ждать - список VIN кодов отзываемых автомобилей находится в открытом доступе, так что в случае необходимости записаться на ремонт можно самостоятельно. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.
Ранее об отзывной кампании в России объявил Mercedes-Benz: на ремонт приглашали довольно обширный модельный ряд. Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда - в сервисных центрах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.