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© Kia

7 февр 2018 16:45

Новинки 323

Компания Kia представила новый компактный кроссовер

На автомобильной выставке Auto Expo в Индии дебютировал прототип нового компактного кроссовера от Kia под названием SP Concept. До серийной версии недалеко: кроссовер должен встать на конвейер уже в 2019 году, а по технической начинке, скорее всего, окажется "родственником" Hyundai Creta.

Внешне SP Concept довольно серьезно отличается от остальных моделей Kia, выделяясь сложной светодиодной оптикой и массивными арками. Дверные ручки свойственным для концептов образом спрятаны в один уровень с кузовом. Шеф-дизайнер марки Петер Шрайер заявил, что серийная версия модели по дизайну недалеко уйдет от прототипа.

Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe.

Кроссовер, дебют которого предрекает этот концепт, предназначен только для индийского рынка. Более того, с этой модели компания Kia вообще начнет продажи на рынке Индии, так что на нее возлагаются большие надежды. Корейцы уже приступили к строительству собственного завода в штате Андхра-Прадеш. Как пишет Autocar India, предприятие, рассчитанное на выпуск 300 000 автомобилей в год, обойдется компании в 1,1 миллиарда долларов.

Технических подробностей о новинке пока не сообщается, однако, вероятнее всего, новый кроссовер станет близким родтвенником Hyundai Creta, и его моторную гамму составят из бензиновых и дизельных двигателей объемом 1,4 и 1,6 литра.

SP Concept станет уже третьим по счету небольшим паркетником Kia после модели KX3 - аналога Hyundai Creta для китайского рынка, а также новейшего Stonic, адресованного в первую очередь более требовательному европейскому покупателю.

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