Lada Vesta вырвалась в лидеры российского авторынка

Согласно подсчетам аналитиков АЕБ, в январе 2018 года было продано 6 696 "Вест" - сразу на 2 608 штук больше, чем в январе прошлого года. На втором месте после "Весты" с небольшим отставанием закончил месяц Kia Rio: 6 582 проданных автомобиля, на 889 машин больше, чем годом ранее. Замыкает тройку еще одна "Лада", некогда лидер рейтинга, Granta. Эту модель в январе выбрали 5 315 покупателей (плюс 691 автомобиль к январю 2017 года).

В пятерку самых продаваемых машин вошли также Hyundai Creta (3 833 автомобиля) и Volkswagen Polo (3 209 машин). На шестом месте - Kia Sportage (3 067 автомобилей). Другой постоянный обитатель первой тройки, Hyundai Solaris, в январе оказался только седьмым: 2 987 проданных автомобиля при скромном росте продаж всего в 101 автомобиль. За "Солярисом" в первой десятке расположились Renault Duster (2 501 проданный автомобиль), Skoda Rapid (2 298 автомобилей) и Lada Largus (2 268 автомобилей).



Таким образом, все десять самых популярных моделей - российской сборки. Примечательно, что объемы продаж выросли у всех моделей, попавших в ТОП-25 рейтинга. Самый скромный рост продаж показал седан Toyota Camry: в январе 2018 года было продано всего на 10 машин больше, чем в январе года прошлого.



Напомним, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь 2018 года в России было продано 102 464 автомобиля - на 31,3% больше по сравнению с первым месяцем 2017 года.