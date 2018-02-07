Русский инженер хочет отправить на Марс армейский внедорожник

Сам по себе проект военного внедорожника Partisan One, реализованный в Германии инженером российского происхождения Юрием Постниковым, уже вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию - как из-за амбициозного обещания предоставить на автомобиль 100-летнюю гарантию, так и из-за ряда технических решений (а еще - из-за проволоки, которая держит двери внедорожника на официальных фотографиях).

Заявлено, что главное преимущество простой конструкции Partisan в том, что его можно очень быстро собрать, а кузов позволяет оперативно и с минимальным количеством изменений строить самые разные конфигурации - трехдверки, пятидверки, пикапы, длиннобазные версии и даже 6- и 8-колесные модификации.



Разными могут быть не только типы кузова, но и двигатели. Сообщается, что первые автомобили будут оснащаться турбодизелем от Fiat объемом 2,8 литра и мощностью 150 лошадиных сил, причем допускается и гибридный вариант с электромотором. Однако в целом вопрос выбора двигателя остается открытым: подкапотное пространство якобы приспособлено к адаптации, и даже компоновка может меняться: двигатель можно установить как продольно, так и поперечно.



Этот необычный транспорт и собираются отправить на Марс. Для космического путешествия будет выпущена особая модификация Mars Edition, которую хотят

предложить все тому же Илону Маску: Partisan Motors готова построить несколько машин для Space X. Специально для этой модификации будет использована силовая установка с четырьмя электромоторами, карбоновый силовой каркас и кузов, покрытый солнечным батареями. Машину доставят на планету по частям, как конструктор. Планируется, что она будет служить в рамках проекта колонизации Красной планеты: сборочные комплекты внедорожников отправятся на Марс, где дождутся прибытия первой экспедиции во главе с самим Илоном Маском. Как гласит пресс-релиз, Маск с экипажем соберет автомобили с помощью специального космического инструмента и отправится на них осматривать "окрестности и достопримечательности Марса".



По мнению разработчиков, такие внедорожники на Марсе будут куда полезнее, чем родстер Tesla, который может только "играть красивую музыку, которую там никто и не услышит из-за отсутствия как слушателей, так и атмосферы, передающей сам звук". Тестовые испытания внедорожника Partisan Motors предлагает организовать на Луне.



О реакции Маска на предложение Partisan Motors пока неизвестно, но родстер Tesla он в космос все-таки запустил: старт ракеты Falcon Heavy состоялся 6 февраля в 23:45 по Москве. Tesla Roadster, принадлежащий самому Илону Маску, использовался в качестве полезной нагрузки. Автомобиль с манекеном за рулем был выведен на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом.