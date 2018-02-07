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© Audi

7 февр 2018 13:19

Аналитика 394

Российский авторынок начал год с внушительного роста

Российский автомобильный рынок продолжает уверенно восстанавливаться после кризиса и первый месяц 2018 года закончил по-настоящему ударно: рост продаж превысил более 30% - такой динамики роста не было последние семь лет.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь 2018 года в России было продано 102 464 автомобиля - на 31,3% больше по сравнению с первым месяцем 2017 года.

"Мощный старт российского автомобильного рынка в 2018 году. 31% рост, частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года. Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом. Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы", - прокомментировал результаты месяца Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Названы самые популярные в России вседорожники за январь.

Самой популярной маркой января стала отечественная Lada: за месяц продано 21 005 автомобилей, на 29% больше, чем в январе прошлого года. На втором месте - Kia: месячные продажи корейской марки составили 15 310 машин, на 49% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Замыкает тройку лидеров Hyundai: 8 752 проданных за январь автомобиля и рост продаж на 31%.

В десятку самых популярных марок января также попали Renault, Volkswagen, Nissan, Toyota, Skoda, Ford и ГАЗ. У всех - положительная динамика продаж по сравнению с январем прошлого года. Удачно январь закончился для Subaru и Mitsubishi, которые в ТОП-10 хоть и не попали, но увеличили продажи на 104% и 95% соответственно. В число аутсайдеров месяца попали Audi (-22%) и Infiniti (-36%).

 

  

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