Названы самые популярные вседорожники в России за январь

В январе кроссовер Hyundai Creta сохранил первое место в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 49,4% и составила 3833 автомобиля, сообщает "Автостат".

На втором месте Kia Sportage, показавший почти двукратный рост спроса – до 3067 машин. Третью строчку занял Renault Duster, который разошелся тиражом в 2510 машин (+35,8%).

Четвертое место осталось за Lada 4x4, чьи продажи составили 2068 единиц (+27,1%). Замыкает пятерку самых популярных январских SUV в России Nissan X-Trail, разошедшийся тиражом 1802 экземпляра (+49,4%).

В десятку бестселлеров сегмента SUV по итогам января также вошли Chevrolet Niva (1752 шт., +4,9%), Renault Kaptur (1752 шт., +15,3%), Volkswagen Tiguan (1721 шт., +33,6%), Toyota RAV4 (1592 шт., +38,4%) и Mazda CX-5 (1455 шт., +30,5%).