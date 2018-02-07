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© Hyundai

7 февр 2018 12:05

Аналитика 1121

Названы самые популярные вседорожники в России за январь

В России автомобили класса SUV уверенно держат самую большую долю рынка, занимая почти 42%. Наиболее востребованы бюджетные вседорожники, а статус абсолютного бестселлера класса - вновь у Hyundai.

В январе кроссовер Hyundai Creta сохранил первое место в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 49,4% и составила 3833 автомобиля, сообщает "Автостат".

В России названы самые популярные автомобили января...

На втором месте Kia Sportage, показавший почти двукратный рост спроса – до 3067 машин. Третью строчку занял Renault Duster, который разошелся тиражом в  2510 машин (+35,8%).

Четвертое место осталось за Lada 4x4, чьи продажи составили 2068 единиц (+27,1%). Замыкает пятерку самых популярных январских SUV в России Nissan X-Trail, разошедшийся тиражом 1802 экземпляра (+49,4%).

В десятку бестселлеров сегмента SUV по итогам января также вошли Chevrolet Niva (1752 шт., +4,9%), Renault Kaptur (1752 шт., +15,3%), Volkswagen Tiguan (1721 шт., +33,6%), Toyota RAV4 (1592 шт., +38,4%) и Mazda CX-5 (1455 шт., +30,5%).

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