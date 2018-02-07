АвтоВАЗ снова поменяет президента

Нынешний глава АвтоВАЗа Николя Мора покинет свой пост, так как он был назначен руководителем регионального подразделения Renault. Новую кандидатуру президента автогиганта предложат французы, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов, сообщает РИА "Новости".

"Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, замену сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение", - сказал Чемезов.

Компания Renault ранее сообщала, что Mор с 1 января 2018 года займет должность операционного директора группы Renault в Евразии, но при этом сохранит должность президента "АвтоВАЗа".

Николя Мор был назначен на должность президента "АвтоВАЗа" в апреле 2016 года. С июня 2016 года входит в совет директоров компании. В 2014 году Мор являлся управляющим директором Groupe Renault Romania и генеральным директором Automobile Dacia.