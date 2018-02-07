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© Reuters

7 февр 2018 09:58

Автокурьезы 1354

Отмечая день рождения, таможенники уничтожили десятки автомобилей

Стоящие в ряд дорогие люксовые иномарки и тяжелая гусеничная техника, беспощадно крушащая все это - так таможня Филиппин отметила свою 116-годовщину, показательно уничтожив нелегально ввезенные в страну машины.

Президент Филлипин Родриго Дутерте уже успел прославиться на весь мир своей жесточайшей борьбой с наркоторговлей, коррупцией. С контрабандой и уклонением от уплаты налогов в стране тоже идет не менее жесткая борьба.

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Так, в Маниле была проведена показательная акция, в ходе которой бульдозером и экскаватором раздавили партию подержанных автомобилей Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Corvette и Toyota, некоторые из которых стоили более $100 000.

Машины были ввезены в страну нелегально, без оплаты пошлин. Действо приурочили к 116-й годовщине таможни Филиппин, а за уничтожением машин президент Дутерте наблюдал лично. 

Общая стоимость уничтоженных автомобилей составила примерно $1,2 млн, сообщает Reuters. После этого президент Дутерте предложил сдать раздавленные машины в металлолом. И добавил, что владельцы не могут иметь такие автомобили, но теперь "могут сделать из них игрушки".   

В прошлом году Бюро таможенного контроля Филиппин конфисковало контрабандных автомобилей на $2,93 млн.

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