Отмечая день рождения, таможенники уничтожили десятки автомобилей

Президент Филлипин Родриго Дутерте уже успел прославиться на весь мир своей жесточайшей борьбой с наркоторговлей, коррупцией. С контрабандой и уклонением от уплаты налогов в стране тоже идет не менее жесткая борьба.

Так, в Маниле была проведена показательная акция, в ходе которой бульдозером и экскаватором раздавили партию подержанных автомобилей Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Corvette и Toyota, некоторые из которых стоили более $100 000.

Машины были ввезены в страну нелегально, без оплаты пошлин. Действо приурочили к 116-й годовщине таможни Филиппин, а за уничтожением машин президент Дутерте наблюдал лично.

Общая стоимость уничтоженных автомобилей составила примерно $1,2 млн, сообщает Reuters. После этого президент Дутерте предложил сдать раздавленные машины в металлолом. И добавил, что владельцы не могут иметь такие автомобили, но теперь "могут сделать из них игрушки".

В прошлом году Бюро таможенного контроля Филиппин конфисковало контрабандных автомобилей на $2,93 млн.