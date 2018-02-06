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© EPA

6 февр 2018 18:04

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Россия вошла в рейтинг стран с самым дешевым бензином

Аналитики составили рейтинг европейских стран с самыми высокими и низкими ценами на бензин в 2018 году. И в России он назван одним из самых дешевых в Европе.

По данным исследования агенства "РИА Рейтинг", самый дешевый бензин на начало 2018 года - в Казахстане, где литр 95-го, если перевести в рубли, стоит 31 рубль. Второе место занимает Белоруссия, где литр бензина стоит 36,4 рубля.

Рейтинг цен на бензин

Россия в этом списке заняла, как и годом ранее, третье место, показав в 2018 году среднюю цену в 41 рубль за литр 95-го бензина. На Украине литр 95-го обойдется в 55,6 руб. 

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В Европе 95-й бензин не в пример дороже. Так, самый доступный - в Болгарии, где за него просят 72,3 руб. А самый дорогой - в Нидерландах, по 110,8 руб. за литр. 

При этом бензин дорожает не только в России, но и во многих странах Европы - в среднем на 3%. В Казахстане за 2017 год топливо подорожало сразу на 20,4%, но при этом в стране все равно самый дешевый бензин.

Рейтинг цен на дизтопливо

Дорожает по Европе и дизтопливо. Самое дешевое сегодня - в Белоруссии, по 36,9 руб/литр. На втором месте - Казахстан, где топливо за год подорожало на 25,8%, но в итоге все равно стоит лишь 37 рублей за литр.

Россия по ценам на "дизель" стала третьей с результатом в 40,8 руб/литр, хотя у нас дизтопливо за год подорожало на 9%. На четвертом месте Украина: здесь литр дизтоплива стоит 51,1 руб после подорожания на 22%. Самое же дорогое дизтопливо в Швеции, где литр стоит 103,8 руб.

Учли составители рейтинга и доступность топлива для населения. Первое место у Люксембурга, где жители могут купить на одну зарплату 2701 литр бензина. Антилидер - Украина: там житель может осилить на одну з/п всего 216 л. Россия по этому показателю стала 17-й: на среднемесячную зарплату у нас можно купить около 821 литра 95-го бензина.

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