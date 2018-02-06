Автомобили проекта "Кортеж" будут продавать не только в России

Первыми в открытую продажу выйдут лимузин и седан, позднее - минивэн и внедорожник. И этим машинам уже подыскивают экспортные рынки. Ими могут стать Юго-Восточная Азия и Ближний Восток (прежде всего ОАЭ) и особенно Китай, сообщает Forbes со ссылкой на руководителя департамента по связям с общественностью Sollers Елену Тарасенко.

- Возможно, также (рынком сбыта, прим. ред) станет один из европейских центров, ассоциирующийся с потреблением товаров и услуг класса люкс, - добавила Тарасенко.

Китайский рынок люксовых автомобилей в ближайшие годы станет крупнейшим в мире, прогнозирует Китайская ассоциация автодилеров: общее количество роскошных машин в 2017 году превысило 1,2 млн (13% всего автопарка), что является самым высоким показателем за последние семь лет. И крупные игроки вроде Mercedes-Benz или Audi стараются производить автомобили на месте для. При этом соперниками "Кортежа", по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, являются Rolls-Royce или Bentley, которые импортируются в Китай.

Что до России, то здесь "Кортежи" будут продавать напрямую клиентам и через дилеров.

- На первом этапе с учетом ограниченных объемов будет выбран один партнер-дилер в Москве, который должен будет обеспечить выделенный шоу-рум и всю необходимую клиентскую инфраструктуру, - уточнила Елена Тарасенко.