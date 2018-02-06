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© АвтоВести

6 февр 2018 15:07

Аналитика 176

В январе продажи автомобилей в России взлетели на треть

В России подведены итоги продаж новых легковых автомобилей за первый месяц нового года. И они показали самый высокий рост за последние несколько лет.

За январь 2018 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России увеличились на 31,3% и составили 102 464 машины, сообщает АЕБ. И причиной такого роста стал прошлый год.

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- Рост российского автомобильного рынка в 2018 году на 31% частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года. Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом. Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы, - пояснил ситуацию председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

При этом все десять моделей-лидеров продаж новых легковых автомобилей - местного производства. Первое место держит АвтоВАЗ - 21 005 автомобилей проданы в январе (+29%). 

Второе место у Kia, чьи продажи в 15 310 машин (+49%) дали ей лидерство на рынке иномарок. Hyundai идет третьим с итогом 8 752 машины (+31%).

Далее идет Renault (7 880 машин, +51%), а замыкает пятерку Volkswagen, чьи продажи выросли на 22% (5593 машины).

В десятку популярных марок также попали Nissan (5 376, +27%), Toyota (5 151, +34%), Skoda (4 501, +26%), Ford (3 132, +39%) и ГАЗ (2 574, +12%).

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