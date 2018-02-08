Как чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей

Кими Райкконен – поистине эпическая личность в мировом автоспорте, которого знают даже те, кто этим автоспортом не особо-то и увлекается. А все потому, что он не только талантливый гонщик (чемпион мира в гонках Формулы-1 2007 года, дважды вице-чемпион, дважды бронзовый призер), но и невероятно харизматичный персонаж. Непосредственность в общении и ледяной темперамент превратили Райкконена в настоящий генератор мемов и постоянно делают его главным героем комичных ситуаций. Практически вся мировая общественность уже усвоила, что Райкконен – это парень, который знает, что делает…



Именно Райкконен стал главным центром притяжения на веселых зимних картинговых заездах, которые концерн "Шелл" организовал, чтобы рассказать о своей продукции, о дружбе с Ferrari и о том, почему топливо и моторное масло могут сыграть решающую роль в борьбе за победу в гонке.



Дружба Ferrari и Shell – один из самых старых союзов в мировом автоспорте. Она зародилась более девяноста лет назад, в двадцатые годы, – легендарный Энцо Феррари заручался поддержкой Shell для участия в своей первой гонке, когда до создания автомобильной марки Ferrari было еще далеко. Сама марка ведет историю с 1947 года, когда из ворот завода в Маранелло выехала первая Ferrari 125S, и масло и топливо для нее Феррари снова взял у Shell. С тех пор желтая ракушка на ярко-алом фоне цвета rosso corsa стала классической и узнаваемой комбинацией для всех фанатов автоспорта. В Формуле 1 Shell неизменно остается поставщиком смазочных материалов и топлива для болидов Ferrari – все эти долгие годы, 227 побед, 15 титулов в личном зачете пилотов и 16 кубков конструкторов.

Все это время специалисты "Шелл" вместе с инженерами Ferrari борются за каждую крупицу мощности и ресурса силовых установок, крутясь в жестких тисках технического регламента. В мире автоспорта технический регламент — это такая строгая чопорная дама в пенсне, которая следит за тем, чтобы команды не срывались с катушек и работали в интересах будущего мирового автопрома. Требования к силовым установкам постоянно ужесточаются, отражая тенденции гражданского автомобилестроения: в прошлой моторной "эре" королевских гонок были 2,4-литровые атмосферные V8, в нынешней, с 2014 года, – 1,6 литровые турбированные V6.



Новым моторам приходится несладко: они испытывают куда более серьезные нагрузки, чем предыдущее поколение двигателей. К тому же регламент сокращает количество разрешенных запасных моторов, при том, что календарь чемпионата меняется незначительно (в 2016 году — пять двигателей на 21 этап, в 2017 году — четыре двигателя на 20 этапов) – значит, от них требуется еще и повышенный ресурс. А еще двигатели новой турбоэры должны проходить всю дистанцию гонки, расходуя на 30-40% меньше топлива, чем двигатели болидов сезона 2013 года, – и над тем, чтобы добиться такого результата, потеть приходится не только мотористам, но и поставщикам топлива. Поэтому топливо тоже эволюционирует и совершенствуется, проходя тот же путь, что и другие детали, узлы, агрегаты и целые инженерные концепции автомобиля: все новые технологии обкатываются на гоночных трассах, после чего постепенно "спускаются" в серийные гражданские машины.



По заверениям разработчиков, "рыночное" топливо Shell V-Power на 99% совпадает по своему составу с гоночным. Оставшийся процент разницы между гоночным и гражданским V-Power – территория доработок, на которой специалисты "Шелл" могут оптимизировать состав топлива под силовую установку гоночного болида конкретного сезона.

Специалисты "Шелл" работают прямо на базе гоночной команды Ferrari в Маранелло, совместно с инженерами Скудерии. И результат такой совместной работы, как оказалось, можно измерить точными показателями. Как утверждает менеджер по инновациям "Шелл" Гай Ловетт, в общем объеме улучшений показателей мотора в период с конца сезона-2014 по середину сезона-2017 доля заслуг топлива и смазочных материалов Shell составляет 23,3%. Болид стал расходовать меньше топлива в боевых режимах – или, если точнее, стал ехать на полсекунды с круга быстрее при том же расходе.



К счастью, есть еще аспекты в разработке гоночных болидов, в которых регламент, как ни странно, еще позволяет какую-то свободу. В частности, это касается моторных масел. В болидах Ferrari используется масло Shell Helix Ultra с технологией PurePlus, которое изготавливается из природного газа. Преимущество базового масла из газа в том, что оно не содержит примесей, характерных для сырой нефти, устойчиво к воздействию высоких температур и обеспечивает максимальный уровень чистоты двигателя.



В течение одного гоночного этапа (пятничная практика, квалификация и гонка) специалисты "Шелл" берут до 40 образцов масла из двигателя, проверяя степень износа мотора и деградацию масла. Без такого контроля не обойтись с учетом того, в каких адских условиях вынужден работать компактный 1,6-литровый двигатель.

И вот как все это работает в реальных условиях, предстояло показать Кими Райкконену – правда, не на формульном болиде Ferrari, а на карте, который был заправлен топливом Shell. Ну а участникам мероприятия было предложено попробовать финишировать впереди чемпиона Королевских гонок в гонке из двух кругов. Конечно, это был скорее веселый и захватывающий аттракцион, чем серьезное состязание, - два круга, без хронометража и тренировок.



Трасса, стоит признать, оказалась довольно дружелюбной и безопасной для новичков. Широкая, как проспект, прямая полого забирается вверх и заканчивается шпилькой, сразу за которой – коварное бутылочное горлышко, причем на подходе к повороту его не видно. Пожалуй, это самое сложное место трассы: тебе до последнего момента на виден выход из поворота, так что для наиболее правильного входа не мешало бы сделать хотя бы несколько пристрелочных кругов. Следом за самым сложным поворотом трассы идут самые эффектные и захватывающие: две подряд шиканы, разделенные коротким прямиком, да еще и под спуск. Они достаточно широки, чтобы ехать в полный газ, однако прошить их тупо по прямой не получится: апексы смещены так, что приходится постоянно чуть-чуть менять траекторию, облизывая вершины поворотов, и от этого небольшая, в общем-то, скорость карта воспринимается весьма эмоционально. Ну а после шикан следует последний правый поворот, выводящий к финишу, - крутой, но с очень широким выходом, так что вылететь в нем надо еще постараться.

И еще не совсем понятно, что было веселее, - присутствие на трассе чемпиона Кими Райкконена или же сам заднеприводный карт безо всяких там систем стабилизации на каше из снега, льда и воды. Управлять картом на таком покрытии – сущее веселье: хоть у него и "боевой" шип, в гоночном темпе эта штука все равно была не намного стабильнее офисного кресла, хотя эта нестабильность – крайне предсказуемая, поэтому за рулем можно повеселиться от души. Входить в повороты по асфальтовым траекториям карт не хочет, а вот влетать боком – пожалуйста! Причем руль - лишь вспомогательное средство управления: основная рулежка ведется педалью газа.

Один-единственный круг на знакомство с трассой, выстраиваемся на стартовой решетке в случайном порядке, Кими встает последним, и - старт! Педаль в пол, тугие фонтаны снега и воды из-под задних колес взмывают в серое альпийское небо, и мой карт с ревом прыгает… ну, на самом деле нет. Он просто стоит на месте. Меня угораздило остановиться в самой заснеженной части стартовой прямой, и карт просто сел на днище.



И тут – бабам! – получаю щедрый пинок под зад, карт выпрыгивает из снежной ловушки и наконец-то начинает разгоняться, а справа появляется ярко-красное пятно – комбинезон Райкконена. Это он, стартуя последним, любезно вломил мне хорошего пинка, помахал рукой, обгоняя, и отправился в погоню за остальными участниками – наверное, уже в двадцатый раз за день.



Пытаясь учиться у мастера, сажусь Райкконену на хвост и начинаю списывать траекторию. Долго усидеть за ним, разумеется, не вышло, но свои плоды это дало: к концу круга уже догнал коллегу, шедшего вторым, но слишком поторопился с атакой: выскочил на обгон в самом "грязном" месте трассы и потерял скорость в снежной каше. На исправление ошибки времени уже не оставалось – два круга это очень мало.



Ну а Райкконен, разумеется, всех обогнал. Собственно, он во всех заездах всех обгонял, кроме одного из последних, где его развернуло в одном из поворотов, и он не успел "проглотить" одного из участников. Да, Кими действительно знает, что делает, - хоть за рулем болида Формулы-1 на раскаленном асфальте Бахрейна, хоть за рулем маленького тарахтящего карта в снегах Швейцарии.