В Kia подтвердили, что покажут новый Ceed весной

В Женеве дебютирует пятидверный хэтчбек, а также еще один неназванный вариант кузова - предположительно, универсал. Кроме того, вместо мудреного cee'd теперь компанией принято более простое название Ceed, которое является аббревиатурой: Community of Europe, with European Design ("Для Европейского Сообщества, с Европейским Дизайном"). Новый Ceed, как и прежде, разработан в Европе и будет производиться на заводе Kia в Словакии.

Kia также показала тизер новинки, но ее внешность уже не секрет: в декабре машина попалась фотошпионам. Заметно, что с точки зрения архитектуры кузова новый cee'd отдаленно напоминает свежий Hyundai i30 (эти модели построены на одной платформе), а отдельные дизайнерские решения перекликаются с концептом Proceed.

Сейчас семейство cee'd представлено автомобилями в кузове хэтчбек или универсал, однако в новом поколении должны появиться еще две разновидности этой модели - компактный кроссовер (либо же кросс-версия обычного хэтчбека) и эффектный "шутинг-брейк".

Описание!





Предполагается, что базовым двигателем для нового Ceed станет литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил, также ожидается появление 1,6-литрового дизельного двигателя и 140-сильного 1,4-литрового бензинового агрегата.

Скорее всего, корейцы не станут затягивать с выводом новинки на российский рынок, где "Сид" довольно востребован.