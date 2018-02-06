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© Skoda

6 февр 2018 13:05

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Skoda объявила российские цены на "спортивную" версию кроссовера Kodiaq

В России дилеры Skoda начали прием заказов на Kodiaq Sportline, который сами чехи называют спортивным вседорожником, однако, спортивность этой модификации исчерпывается доработками внешности. Известны российские цены и гамма моторов.

От обычного вседорожника Kodiaq версия Sportline отличается модифицированными передним и задним бамперами, а также отсутствием хрома на кузове: все хромированные ранее части стали черными, включая решетку радиатора, накладки на боковые зеркала и обрамление оконных проемов. Кроме того, вседорожнику соорудили новый набор 19-дюймовых колесных дисков, а опционально есть и 20-дюймовые.

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Пожалуй, единственное нововведение (да и то опциональное), которое напрямую влияет на поведение Kodiaq Sportline на дороге – это возможность установки адаптивной подвески DCC.

В салоне - накладки на педали из нержавеющей стали, спортивные сиденья с комбинированной обивкой из натуральной и искусственной кожи и Alcantara. Базовая комплектация для России включает систему выбора режима движения Driving Mode Select, водительское сиденье с электроприводом и пассажирское с ручной регулировкой по высоте, подсветку пространства для ног спереди и сзади, декоративную светодиодную подсветку салона с возможностью выбора из 10 цветов, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, оборудованные LED-освещением и две светодиодные лампы для чтения спереди.

Все "Спортлайны" по умолчанию оснащаются полным приводом и будут предложены в России с тремя моторами. Базовый бензиновый 1,4 TSI в 150 л.с. в паре с "роботом" DSG-6 набирает 194 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды. Мотор 2,0 TSI - это уже 180 л.с. с DSG-7, максимальная скорость 207 км/ч и разгон до 100 км/ч за 8 секунд. Двухлитровый турбодизель развивает 150 л.с., спарен с 7-ступенчатым "роботом" и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды.

Что до цен, то бензиновая версия 1,4 стоит от 2 180 000 рублей, 2-литровый вариант - от 2 528 000 рублей, а за дизель надо отдать минимум 2 483 000 рублей.

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