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© Hyundai

6 февр 2018 12:06

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Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe

Компания Hyundai активно готовится к премьере нового поколения кроссовера Santa Fe, мировая премьера которого состоится в начале весны. Ранее компания выпустила официальный эскиз новинки, но теперь есть и первые фотографии "живой" машины.

Основной дизайн-код "Санты" вполне понятен. Паркетник получит передок кузова, выполненный с оглядкой на младший Hyundai Kona. Узкий прищур головной оптики с продольной хромированной вставкой здесь сочетается с характерной решеткой радиатора и развитым бампером с LED-противотуманками.

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В профиль новый Santa Fe тоже разительно отличается от предшествующей модели. Здесь совершенно иная пластика боковин кузова, а глубокие выштамповки придают большего объема колесным аркам.

Вдобавок "Санте Фе" получит систему оповещения о наличии задних пассажиров (Rear Occupant Alert system), которая сигнализирует водителю об оставшихся седоках на задних рядах сидений в тот момент, когда он покидает автомобиль. Это поможет исключить ситуации, при которых дети остаются "забытыми" и запертыми в салоне машины.

Среди ожидаемых двигателей - турбодизели объемом 2 и 2,2 л, а также бензиновый 2-литровый турбомотор. Все моторы в связке с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом.

Интересно, в Hyundai вроде как решили развести между собой 5- и 7-местные модификации "Санты" (последняя имеет приставку Grand), поскольку клиенты зачастую не ощущали разницы между двумя моделями. А значит, две вариации кроссовера будут иметь ощутимые визуальные различия.

Ранее в российском офисе Hyundai уже подтвердили, что собираются запустить новый Santa Fe на нашем рынке уже в 2018 году. Диапазон цен на текущее поколение кроссовера составляет от 1 856 000 рублей за базовый 5-местный вариант до 2 704 000 рублей за 7-местный Grand Santa Fe.

Мировая премьера нового поколения Hyundai Santa Fe состоится на автосалоне в Женеве в начале марта 2018 года или в апреле в Нью-Йорке.

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