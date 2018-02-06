Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe

Основной дизайн-код "Санты" вполне понятен. Паркетник получит передок кузова, выполненный с оглядкой на младший Hyundai Kona. Узкий прищур головной оптики с продольной хромированной вставкой здесь сочетается с характерной решеткой радиатора и развитым бампером с LED-противотуманками.

В профиль новый Santa Fe тоже разительно отличается от предшествующей модели. Здесь совершенно иная пластика боковин кузова, а глубокие выштамповки придают большего объема колесным аркам.

Вдобавок "Санте Фе" получит систему оповещения о наличии задних пассажиров (Rear Occupant Alert system), которая сигнализирует водителю об оставшихся седоках на задних рядах сидений в тот момент, когда он покидает автомобиль. Это поможет исключить ситуации, при которых дети остаются "забытыми" и запертыми в салоне машины.

Среди ожидаемых двигателей - турбодизели объемом 2 и 2,2 л, а также бензиновый 2-литровый турбомотор. Все моторы в связке с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом.

Интересно, в Hyundai вроде как решили развести между собой 5- и 7-местные модификации "Санты" (последняя имеет приставку Grand), поскольку клиенты зачастую не ощущали разницы между двумя моделями. А значит, две вариации кроссовера будут иметь ощутимые визуальные различия.

Ранее в российском офисе Hyundai уже подтвердили, что собираются запустить новый Santa Fe на нашем рынке уже в 2018 году. Диапазон цен на текущее поколение кроссовера составляет от 1 856 000 рублей за базовый 5-местный вариант до 2 704 000 рублей за 7-местный Grand Santa Fe.



Мировая премьера нового поколения Hyundai Santa Fe состоится на автосалоне в Женеве в начале марта 2018 года или в апреле в Нью-Йорке.