МВД рассказало о методах угона машин в России

По данным МВД, которые приводит "Газета.ru", основным методом угона автомобиля до сих пор остается старый добрый взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений вроде "проворотов". А чтобы добраться до салона, преступники просто бьют стекла, залезают внутрь, где проворачивают личинку замка зажигания воротком или дубликатом ключа.

Вскрыть машину могут и оригинальными ключами, ранее похищенными у владельца. Например, при осмотре "покупателем" продаваемого автомобиля ключ незаметно меняется на аналогичный прямо под носом автовладельца. После чего преступники, которые выяснили, где стоит продаваемая машина, похищают ее.

При угонах дорогих иномарок в ход идут уже сложные радиоэлектронные средства для проникновения в салон путем взлома сигнализации машины. Немало современных автомобилей оснащено системами дистанционного управления дверными замками и для их обмана используются такие популярные системы, как "код-граббер". Он эмулирует радиокоманды оригинальных пультов дистанционного управления, которые автомобилисты отдают системам охранной сигнализации или системам управления центральным замком нажатием на ключ.

Есть у преступников и любимые слабые месте у моделей автомобилей. Так, у Toyota Corolla и Camry, которые считаются одними из самых угоняемых моделей в России, радиомодуль системы управления центральным замком стоит под элементом обшивки задней правой стойки. Для разблокировки системы центрального замка и отключения штатной системы сигнализации злоумышленники разбивают стекло и заменяют один радиомодуль другим, к которому имеется соответствующий ключ со встроенным пультом дистанционного управления центральным замком.

Хватает и разных методов взлома иммобилайзера двигателя. Угонщики используют так называемые "программаторы": их подключают к диагностическому разъему автомобиля и записывают данные другого ключа зажигания или смарт-ключа, который имеется у злоумышленников и с помощью которого можно будет запустить мотор.

Для взлома сигнализации есть в арсенале угонщиков и радиоретрансляторы команд управления. Они предназначены для удаленной аутентификации смарт-ключей автомобилей различных модификаций. На сленге злоумышленников такие приспособления называются "удочка" или "длинная рука". Комплект состоит из двух устройств: первый – это блок обнаружения автомобильного смарт-ключа. Если в зоне приема блок обнаружит такой смарт-ключ, он производит радиообмен информацией со вторым устройством – эмулятором — располагаемым около «атакуемого» автомобиля.

В результате расстояние, на котором возможна аутентификация смарт-ключа автомобиля, увеличивается до 300–400 метров. После чего автомобиль легко открывается и угоняется. Цена таких устройств на черном рынке составляет примерно 500 000 рублей, но окупаются затраты быстро, так как применяются для угона очень дорогих моделей.

Обходят угонщики и охранные системы, для чего используют генераторы радиопомех ("глушилки). Это устройства не дает передать тревожный сигнал через радиоканал на устройства владельцев автомобилей либо на оборудование охранных служб. Попутно они глушат радиосигналы, передающие географические координаты места нахождения автомобиля.