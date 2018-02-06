В России подорожали две модели Volkswagen

Аналитики агентства "Автостат" провели очередной мониторинг цен на новые автомобили в России и выявили, что седаны Volkswagen Polo, произведенные в 2018 году, заметно выросли в цене. Хотя базовая комплектация Conceptline с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП осталась без изменений, сохранив ценовую планку в 599 900 рублей.

Следующие комплектации уже подорожали на 15 000-20 000 рублей. Теперь цены на комплектацию Trendline с указаным выше мотором и коробкой начинаются с 664 900 (+15 000 рублей). Машина со 110-сильным мотором и автоматом тоже прибавила 15 000 рублей и теперь стоит от 709 900 рублей.

"Двухпедальная" версия Highline с турбомотором 1,4 прибавила 20 000 рублей и теперь стоит от 894 900 рублей. Ну а максимума в 919 900 рублей (+ 15 000) достигла комплектация GT Polo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и автоматом. Версия с "механикой" на 70 000 рублей дешевле.

Вместе с Polo подорожал и пикап Amarok. В зависимости от комплектации рост цен составил 63 800-76 100 рублей, что составляет 2–3% от прежней цены. Теперь базовый вариант Trendline с 2-литровым дизельным двигателем (140 л.с.) и механической КП предлагается к продаже за 2 167 500 рублей (+63 800 рублей). Битурбовый 180-сильный вариант с МКПП тепеть стоит от 2 192 500 (+64 000), с автоматом - от 2 291 000 рублей (+65 000).

За 3-литровый дизель V6 (224 л.с.) с автоматом теперь попросят минимум 3 020 900 рублей (+68 300 рублей).