Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
252495
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
213501
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
184730
© Volkswagen

6 февр 2018 09:59

Аналитика 119

В России подорожали две модели Volkswagen

Как и ожидалось, в 2018 году производители начали поднимать цены на автомобили в России. Компания Volkswagen тоже не остается в стороне и переписывает ценники. Так, они выросли на пикап Amarok и "народный" седан Polo.

Аналитики агентства "Автостат" провели очередной мониторинг цен на новые автомобили в России и выявили, что седаны Volkswagen Polo, произведенные в 2018 году, заметно выросли в цене. Хотя базовая комплектация Conceptline с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП осталась без изменений, сохранив ценовую планку в 599 900 рублей.

Автомобилям Lada вернули скидки по trade-in...

Следующие комплектации уже подорожали на 15 000-20 000 рублей. Теперь цены на комплектацию Trendline с указаным выше мотором и коробкой начинаются с 664 900 (+15 000 рублей). Машина со 110-сильным мотором и автоматом тоже прибавила 15 000 рублей и теперь стоит от 709 900 рублей.

"Двухпедальная" версия Highline с турбомотором 1,4 прибавила 20 000 рублей и теперь стоит от 894 900 рублей. Ну а максимума в 919 900 рублей (+ 15 000) достигла комплектация GT Polo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и автоматом. Версия с "механикой" на 70 000 рублей дешевле. 

Вместе с Polo подорожал и пикап Amarok. В зависимости от комплектации рост цен составил 63 800-76 100 рублей, что составляет 2–3% от прежней цены. Теперь базовый вариант Trendline с 2-литровым дизельным двигателем (140 л.с.) и механической КП предлагается к продаже за 2 167 500 рублей (+63 800 рублей). Битурбовый 180-сильный вариант с МКПП тепеть стоит от 2 192 500 (+64 000), с автоматом - от 2 291 000 рублей (+65 000).

За 3-литровый дизель V6 (224 л.с.) с автоматом теперь попросят минимум 3 020 900 рублей (+68 300 рублей).

Тест-драйвы

Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado

Дороги

МВД рассказало о методах угона машин в России

Автопарк России вырос в полтора раза за 10 лет Аналитики оценили объем российского парка легковых автомобилей и темпы его роста и пришли к выводу, что за последние 10 лет количество автомобилей на дорогах выросло весьма значительно. При этом самыми "автомобильными" городами страны по-прежнему остаются Санкт-Петербург и Москва.
Назван крупнейший рынок "вторички" в России В России определен самый крупный региональный рынок по продаже подержанных автомобилей. И в 2017 году им впервые стала не Москва.
Россияне стали чаще покупать роскошные "Майбахи" и "Бентли" Сегмент элитных автомобилей даже во время кризисного периода чувствовал себя благополучно, а с оживлением всего авторынка закономерно пополз вверх. В прошлом году состоятельные граждане довольно активно раскупали "Майбахи", "Мазерати" и "Бентли".
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера