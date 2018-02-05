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© Ford

5 февр 2018 19:00

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Самую маленькую модель Ford превратили в кроссовер

Компактный Ford Ka+ всю свою жизнь был маленьким городским хэтчбеком, однако повальная мода на кроссоверы и "кросс-версии" добралась и до этого малыша: компания Ford выводит на рынок модификацию Ka+ Active, которая сделала маленький хэтчбек немного ближе к бездорожью.

Кросс-версию Ford Ka+ получил в рамках планового обновления, которое коснулось, в первую очередь, списков оснащения. От стандартного Ka+ кросс-версия Active отличается 15-дюймовыми колесными дисками особого дизайна, увеличенным на 23 мм дорожным просветом, измененными настройками подвески и традиционным для таких модификаций пластиковым "вседорожным" обвесом.

На заводе Ford начали работать люди-киборги.

После обновления в списки оснащения Ford Ka+ входят система помощи при подъеме, мильтимедийная система SYNC 3 с сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат контроль, датчик дождя и задние датчики парковки.

Доступна и фирменная "фишка" Ford - функция MyKey, которая позволяет ограничить использование некоторых функций - например,выставить ограничитель скорости или ограничить максимальную громкость звука. Эта функция полезна для родителей, которые приобрели Ka+ в качестве первого автомобиля для своего ребенка.

В моторную гамму Ka+ Active входит 1,2-литровый трехцилиндровый мотор в вариантах мощности 70 или 85 лошадиных сил, а также 1,5-литровый дизель мощностью 95 лошадиных сил. Все три модификации предлагаются с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Европейские продажи обновленного Ford Ka+ (включая версию Active) начнутся в этом году. Кстати, кросс-версию Active обещают и популярному хэтчбеку Ford Focus, который сменит поколение в этом году.     

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