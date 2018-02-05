Официально представлено новое поколение Mercedes-Benz A-Class

Сохранив общие пропорции и очертания, новый A-Class примерил на себя дизайн, освоенный при смене поколений четырехдверным купе Mercedes-Benz CLS, - фары и фонари стали более узкими и "острыми". Кузов хэтчбека стал аэродинамичнее (коэффициент - 0,25), дойдя, как заявлено, до лучшего показателя в своем классе. В решетке радиатора теперь спрятаны активные створки, регулирующие эффективность охлаждения мотора.



Как и ожидалось, в основе A-Class лежит модульная архитектура MFA, с многорычажкой сзади и подвеской типа McPherson - спереди. Размер колесной базы вырос на 30 мм (до 2 729 мм), а общая длина кузова - на 127 мм (4 419 мм). На 29 литров увеличился объем багажника - до 370 литров.



В базовой модификации A-Class получил 1,4-литровый турбомотор, разработанный совместно с Renault. Он выдает 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента и обучен отключать два из четырех цилиндров для экономии топлива. Такая модификация получит обозначение А200, автомобиль будет предлагаться как с шестиступенчатой механикой, так и с семиступенчатым роботом.



Более мощный A-Class - версия А250 с 2-литровым турбомотором мощностью 224 л.с. и с крутящим моментом 350 Нм, который будет доступен только с роботизированной коробкой передач. За дизельную версию отвечает А180d с компактным 1,5-литровым турбомотором на тяжелом топливе. Двигатель выдает 116 л.с. и 260 Нм и тоже будет доступен только с роботом.



Автомобиль будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. В перспективе обещана "заряженная" версия с 2-литровым турбомотором и бортовой системой на 48 вольт, суммарная отдача силовой установки обещает превысить 400 лошадиных сил.



Новый A-Class буквально напичкан технологиями. В списках оснащения у него значится система полуавтоматического управления (почти как у флагманского S-class), способная контролировать движение автомобиля при помощи радаров и данных GPS. Еще из электронных помощников - ассистент перестроения, система предотвращения фронтальных столкновений, функция распознавания пешеходов и велосипедистов.

Как и в старших моделях Mercedes-Benz, на передней панели разместился кластер из двух дисплеев диагональю по 10,25 дюйма каждый (цифровая приборка и экран информационно-развлекательной системы). "Физических" кнопок немного - вместо них здесь сенсоры и тачпад, а ряд функций вообще управляется голосом.



В числе опций, которые будут доступны для A-Class, заявлены адаптивные амортизаторы, система изменения режимов движения Dynamic Select, отвечающая за настройки рулевого, подвески и коробки передач, адаптивные фары, проекционный дисплей и навигационная система с дополненной реальностью.



Поставки новых A-Class клиентам начнутся в июне 2018 года, российские цены на новинку будут объявлены в марте.







