Lada Xray получил несколько новых важных опций

С 2018 года Lada Xray в топ-комплектации Luxe с пакетом Prestige и в специальной версии Exclusive получил систему круиз-контроля и ограничения скорости. Управление новыми функциями вынесено на рулевое колесо. Новой опцией оснащаются автомобили с мотором 1,8 л (122 л.с.) и механической или автоматизированной коробкой передач. Версия Luxe с таким двигателем и пакетом Prestige стоит 788 900 рублей, а модификация Exclusive, которая отличается особой отделкой салона, обойдется минимум в 820 900 рублей.

Кроме того, все комплектации Lada Xray 2018 года получили специальную пластиковую облицовку порога багажного проема, что улучшает эстетические качества автомобиля. А в варианте Luxe появились центральный плафон для освещения второго ряда сидений и подсветка мест входа-выхода в передних дверях. Ранее эти элементы светотехники устанавливались только на версию Exclusive.



В настоящее время для LADA XRAY предусмотрено 11 вариантов комплектации стоимостью от 614 900 до 845 900 рублей. Автомобиль входит в десятку самых популярных моделей российского рынка по результатам 2017 года: за 12 месяцев продано 33 319 экземпляров Lada Xray, на 67% больше, чем годом ранее.





