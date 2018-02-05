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© АвтоВАЗ

5 февр 2018 17:25

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Lada Xray получил несколько новых важных опций

В 2018 модельном году отечественный хэтчбек получил несколько дополнительных пунктов оснащения, которые повышают комфорт и безопасность автомобиля. Некоторые из новых функций будут доступны только в старших комплектациях, однако и базовые версии Xray не остались без полезных обновлений.

С 2018 года Lada Xray в топ-комплектации Luxe с пакетом Prestige и в специальной версии Exclusive получил систему круиз-контроля и ограничения скорости. Управление новыми функциями вынесено на рулевое колесо. Новой опцией оснащаются автомобили с мотором 1,8 л (122 л.с.) и механической или автоматизированной коробкой передач. Версия Luxe с таким двигателем и пакетом Prestige стоит 788 900 рублей, а модификация Exclusive, которая отличается особой отделкой салона, обойдется минимум в 820 900 рублей. 

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Кроме того, все комплектации Lada Xray 2018 года получили специальную пластиковую облицовку порога багажного проема, что улучшает эстетические качества автомобиля. А в варианте Luxe появились центральный плафон для освещения второго ряда сидений и подсветка мест входа-выхода в передних дверях. Ранее эти элементы светотехники устанавливались только на версию Exclusive.

В настоящее время для LADA XRAY предусмотрено 11 вариантов комплектации стоимостью от 614 900 до 845 900 рублей. Автомобиль входит в десятку самых популярных моделей российского рынка по результатам 2017 года: за 12 месяцев продано 33 319 экземпляров Lada Xray, на 67% больше, чем годом ранее.


 

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