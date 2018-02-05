Lada Vesta обещают японский вариатор и новый двигатель

Как пишет автомобильный портал Drom.ru со ссылкой на источники, имеющие отношение к испытаниям трансмиссий для моделей "АвтоВАЗа", в данный момент ведется работа по адаптации вариатора Jatco JF011E/015E для "Весты". Этот вариатор с незначительными модификациями можно найти на разных моделях марок Renault, Mitsubishi, Citroen, Nissan и Suzuki. А вот информацию о появлении на Lada Vesta шестиступенчатого автомата собеседники "Дрома" опровергли.

Более того, предполагается, что этот вариатор будет агрегатироваться с "ниссановским" 1,6-литровым двигателем H4 (HR16DE), который одно время устанавливался на Lada Xray. Якобы изначально такой двигатель предусматривался для "Весты", однако впоследствии от него отказались из-за дороговизны. Есть версия, что Lada Vesta с таким двигателем будет предлагаться в старших комплектациях как альтернатива модификациям с 1,8-литровым двигателем, а в перспективе от 1,8-литрового отечественного мотора и вовсе могут отказаться.



В данный момент обсуждается вопрос о локализации производства вариаторов и других трансмиссий Jatco - даже выбрана производственная площадка и намечен производственный объем, однако эти данные огласке не предаются.



Сообщается, что проект производства японских трансмиссий инициирован и контролируется самим Карлосом Гоном. Трансмиссии Jatco российской сборки могут поставляться и на другие заводы альянса Renault-Nissan, в том числе - и на зарубежные. Весной должны начаться работы по калибровке вариаторов для Lada Vesta, эту же трансмиссию обещают и модели Lada Xray. Калибровкой будут заниматься специалисты Jatco, на этой уйдет как минимум год, и первые модели Lada Vesta и Xray с вариаторами появятся не раньше середины 2019 года. Впоследствии вариатор могут откалибровать и под 1,6-литровый "ВАЗовский" мотор мощностью 106 л.с..