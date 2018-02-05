Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж

В России Kia Stinger будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями: четырехцилиндровым 2.0 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива и шестицилиндровым 3.3 V6 T-GDI с двойным турбонаддувом и непосредственным впрыском.



Первый двигатель доступен в исполнении мощностью 247 л.с., а также в дефорсированной версии, развивающей 197 л.с. А второй силовой агрегат мощностью 370 л.с. устанавливается на Kia Stinger в версии GT – самой динамичной серийной модели в истории марки Kia с показателем разгона до 100 км/ч за 4,9 с. Все версии фастбека агрегатируются с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обладающей возможностью выбора режимов работы (Drive Mode Select).

Базовый Kia Stinger обойдется в 1 899 900 рублей - столько просят за заднеприводную версию Comfort с мотором мощностью 197 л.с., а ​247-сильная версия в этой же комплектации обойдется на 100 000 рублей дороже. Уже в базе "Стингеру" доступны самоблокирующийся дифференциал, трехзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, запуск двигателя с кнопки, подогрев руля и передних кресел, мультмедийная система с семидюймовым дисплеем, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодная оптика (ходовые огни и задние фонари), датчики парковки и камера заднего вида с динамической разметкой.

В комплектацию Comfort также входят системы курсовой устойчивости (ESC) и динамического управления вектором тяги (DTVC), ассистент старта на подъеме (НАС), система контроля давления в шинах. Помимо шторок безопасности по всей длине салона, фронтальных (с двумя стадиями раскрытия) и боковых подушек безопасности, предусмотрена коленная подушка для водителя. Для защиты пешеходов фастбек оборудован активным капотом.



В более продвинутом исполнении Luxe автомобиль уже становится полноприводным. В дополнение к базовой комплектации "Люкс" предлагает полностью светодиодную головную оптику, отделку салона кожей и беспроводную зарядку для смартфонов. За эту комплектацию с мотором мощностью 197 л.с. предстоит отдать 2 109 900 рублей, она же в 247-сильной модификации обойдется в 2 209 900 рублей.



За "Люксом" следует исполнение Prestige, в котором появляются проекционный дисплей, электропривод крышки багажника, система мониторинга слепых зон, вентиляция сидений, подогрев передних сидений, передние датчики парковки, 9 динамиков аудиосистемы вместо 6 и активное звуковое сопровождение. Комплектация Prestige доступна только с полным приводом и двухлитровыми турбомоторами в вариантах мощности 197 л.с. и 247 л.с. за 2 329 900 и 2 429 900 рублей соответственно.

Самый дорогой 2-литровый "Стингер" - это версия GT Line. У нее полный привод, 247-сильный мотор и особый стайлинг, отличающий ее от младших комплектаций. В списке оснащения появляются 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, панорамная крыша и люк, система кругового обзора, электронный джойстик-селектор коробки передач (Shift by Wire), аудиосистема Harman/Kardon с 15 динамиками и электрорегулировка рулевой колонки. Обойдется такой Stinger в 2 659 900 рублей.



Ну а самый дорогой вариант Stinger - это модификация GT, у которой под капотом скрывается уже 3,3-литровый бензиновый V6 мощностью 370 л.с.. С таким двигателем Stinger способен набрать первую сотню всего за 4,9 секунды. Привод - снова только полный. Но двигатель - не единственное техническое отличие Stinger GT от 2-литровых версий. На автомобиль также устанавливаются тормоза Brembo увеличенной размерности и регулируемая подвеска с электронным управлением (ECS), жесткость которой адаптируется в зависимости от дорожных условий, режима вождения и настроек Drive Mode Select. В 2-литровых версиях подвеска пассивная, с адаптированным под Россию клиренсом в 150 мм, а у Stinger GT клиренс занижен до европейских 130 мм. Также предусмотрена функция быстрого старта Launch Control.



Помимо особого стайлинга, Stinger GT получил отделку салона кожей Nappa, адаптивные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, автоматическую систему экстренного торможения, систему помощи удержания в полосе и регулировку боковой поддержки сиденья водителя. Обойдется самый крутой Stinger в 3 229 900 рублей.



Продажи нового Kia Stinger в России начнутся первого марта. На автомобиль будет распространяться гарантия пять лет или 150 000 километров пробега. В подробностях рассмотреть Kia Stinger и узнать о его особенностях уже совсем скоро можно будет из тест-драйва Павла Блюденова, который в данный момент находится на российской презентации Kia Stinger. Так что обязательно следите за обновлениями на его канале в YouTube.



