Автомобили проекта "Кортеж" прошли испытания

Автомобили проекта "Кортеж" прошли все необходимые испытания и отправлены в опытную эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Все семейство будет полностью готово к церемонии инаугурации президента России, которого изберут на мартовских выборах. Эта церемония станет одновременно и официальным дебютом "Кортежа", до инаугурации показывать автомобили публике не планируется. Об этом "Известиям" рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.



В семейство автомобилей "Кортеж" войдут президентский лимузин, представительский седан, внедорожник и минивэн. Автомобили будут доступны и для частных покупателей, ориентировочная цена представительского седана составит 6-7 миллионов рублей.

Одна из главных задач проекта - высокая локализация, поэтому из 147 поставщиков 74 будут российскими. Автомобильные стекла будет поставлять AGC Glass Russia (г.Бор), и эта же компания примет участие в создании системы проекции показаний приборов и многодиапазонной антенны на стекло.Компания "КиК" (Красноярск) разработала для проекта колесные литые диски по новой технологии Flow Forming. Производитель "Металлопродукция" (Тольятти), который выпускает детали интерьера автомобилей, изготовит для проекта щитки переднего и заднего крыла. Компания "Мобиль" (Сызрань) займется выпуском конструкций из стальных и легких сплавов для ЕМП.



НТЦ "Кама" (Нижнекамск) выпустит для "Кортежа" высокотехнологичные шины. "Ярославский завод резиновых технических изделий" освоил для проекта выпуск аэродинамических щитков. Шумо- и виброизоляцией автомобилей ЕМП займется компания "Стандартпласт" (Иваново).



Поставки натуральной кожи для салона автомобилей проекта будет осуществлять группа компаний "Русская кожа" (Рязань), компания "Белебеевский завод "Автонормаль" - крепежные изделия и пружины, группа компаний "Автокомпонент" (Нижний Новгород) – разработка и производство бамперов, корпуса воздушного фильтра, топливного бака и зеркал заднего вида. "Красноярский металлургический завод" изготовит для проекта детали шасси, в том числе кулаки, вилки и трапеции.