Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей европейской части России, оно будет действовать до конца 5 февраля. В Москве обновлен суточный рекорд по осадкам: за выходные выпало 122% от месячной нормы. Как сообщает "Интерфакс", в понедельник в столичных школах объявлено свободное посещение на усмотрение родителей. Прошедший снегопад уже назвали мощнейшим за всю историю метеонаблюдений.

Московские власти напоминают водителям о чрезвычайно сложной дорожной ситуации и призывают не пользоваться личными автомобилями, однако от коллапса на дорогах это не помогает: вторые сутки Москва тонет в пробках, заторах и сотнях мелких ДТП, да и на незагруженных улицах не получится расслабиться: дорожные службы не всегда успевают их чистить, и скорость движения потока падает до минимальной, на дорогах - колеи и глубокие снежные переметы. На МКАД дополнительные сложности возникают из-за фур, которые не могут "взять" даже пологий подъем и беспомощно буксуют на месте, блокируя полосу.



Впрочем, для некоторых водителей поездка закончилась, даже не начавшись: не все сумели откопать свои автомобили и выехать с парковочного места. Особенно туго пришлось тем, кто парковал свои автомобили вдоль проезжей части: снегоуборщики закидали обочину снегом, превратив припаркованные машины в сугробы. Ну а те автомобилисты, которым все-таки посчастливилось (или, скорее не посчастливилось) попасть на тонущие в снегу московские улицы, активно делились в соцсетях происходящим.