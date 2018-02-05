Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев

На днях целый ряд российских городов оказался во власти снежной стихии - для некоторых регионов снежный шторм оказался аномальным и поистине историческим. Дорожные службы не справляются с натиском непогоды, и обычная поездка на работу оборачивается для автомобилистов опасным приключением.
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей европейской части России, оно будет действовать до конца 5 февраля. В Москве обновлен суточный рекорд по осадкам: за выходные выпало 122% от месячной нормы. Как сообщает "Интерфакс", в понедельник в столичных школах объявлено свободное посещение на усмотрение родителей. Прошедший снегопад уже назвали мощнейшим за всю историю метеонаблюдений.
Московские власти напоминают водителям о чрезвычайно сложной дорожной ситуации и призывают не пользоваться личными автомобилями, однако от коллапса на дорогах это не помогает: вторые сутки Москва тонет в пробках, заторах и сотнях мелких ДТП, да и на незагруженных улицах не получится расслабиться: дорожные службы не всегда успевают их чистить, и скорость движения потока падает до минимальной, на дорогах - колеи и глубокие снежные переметы. На МКАД дополнительные сложности возникают из-за фур, которые не могут "взять" даже пологий подъем и беспомощно буксуют на месте, блокируя полосу.
Впрочем, для некоторых водителей поездка закончилась, даже не начавшись: не все сумели откопать свои автомобили и выехать с парковочного места. Особенно туго пришлось тем, кто парковал свои автомобили вдоль проезжей части: снегоуборщики закидали обочину снегом, превратив припаркованные машины в сугробы. Ну а те автомобилисты, которым все-таки посчастливилось (или, скорее не посчастливилось) попасть на тонущие в снегу московские улицы, активно делились в соцсетях происходящим.
Не долго радовались мы снегу. ⠀❄️ Сегодня погодка это что-то. Вчера видел, как люди по несколько часов откапывали свои машины, чтобы сегодня с утра выехать. Но не тут-то было. За ночь снега намело прилично. ⠀���� Лично сам раскапывал машину и дорогу пол часа, чтобы отвезти детей в школу. Это еще что, другим вообще не повезло, не смогли выехать. Потом еще всю дорогу молился, чтобы не застрять. ⠀���� Люди побросали свои машины и решили поехать на электричке или на общественном транспорте, но и тут их поджидал коллапс. Люди скидывают фото прямо с очага событий. ЖД станция Южное Бутово. ⠀⛄ Люди в соцсетях уже шутять: "На просьбу ГИБДД не выезжать в снегопад, отреагировали только снегоуборочные машины". И реально ведь так. До смешного доходит. Снег не чистили с воскресенья. ⠀���� Таксисты, как всегда одуревают, ценник подскочил до небес - 500 руб. от 500 метров. А чтобы проехать несколько километров от 1500 руб. ⠀ #снегопад #метель #февраль #зима #общество #люди
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