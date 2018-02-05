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© Hyundai

5 февр 2018 09:58

Автопром 124

Hyundai может наладить в России производство моторов и трансмиссий

Корейский автопроизводитель обдумывает очередной шаг по повышению локализации производства: российскую прописку могут получить коробки передач и двигатели. О нюансах и объемах инвестиций говорить пока рано, но окончательное решение может быть принято уже в этом году.

О возможной организации сборки моторов и трансмиссий в России агентству RNS рассказал генеральный директор Hyundai Motor в России Андрей Капицев. "Сейчас мы серьезным образом изучаем различные возможности, в том числе по производству двигателей и трансмиссий, но пока говорить об этом решении преждевременно. Идет согласование и с Минпромторгом, и со штаб-квартирой. Финального решения пока не принято. Мы рассчитываем, что решение может быть принято в этом году. Говорить об объеме инвестиций пока преждевременно", - сказал он.

В 2018 году в России запустят новый автозавод.

Сейчас, по словам Капицева, уровень локализации производства на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге составляет 48% и постоянно растет, в том числе - за счет поставок российской стали (компания "Северсталь"). За 2017 год предприятие выпустило 233 500 автомобилей Hyundai и Kia, на 13% больше, чем за 2016 год. Задача на 2018 год - выпустить 235 000 автомобилей. Это будет рекордный показатель за всю историю работы завода. Общие инвестиции в предприятие превысили миллиард долларов.

Ранее возможность российской сборки моторов для моделей Hyundai Solaris и Creta уже обсуждалась, в качестве площадки рассматривался "КамАЗ". Делегация Hyundai посетила производственные мощности и ознакомилась с процессом изготовления коленчатых валов.

Ранее подобное соглашение о сотрудничестве с "КамАЗом" заключил Volkswagen. Со следующего года кузнечный завод автопроизводителя будет работать с партнерами из Калуги (там находится завод Volkswagen) в качестве постоянного поставщика. Конструкторско-технологическая служба предприятия с нуля спроектировала новую поковку, разработала документацию, прописала все техпроцессы и организовала подготовку производства.  

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