Hyundai может наладить в России производство моторов и трансмиссий

О возможной организации сборки моторов и трансмиссий в России агентству RNS рассказал генеральный директор Hyundai Motor в России Андрей Капицев. "Сейчас мы серьезным образом изучаем различные возможности, в том числе по производству двигателей и трансмиссий, но пока говорить об этом решении преждевременно. Идет согласование и с Минпромторгом, и со штаб-квартирой. Финального решения пока не принято. Мы рассчитываем, что решение может быть принято в этом году. Говорить об объеме инвестиций пока преждевременно", - сказал он.

Сейчас, по словам Капицева, уровень локализации производства на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге составляет 48% и постоянно растет, в том числе - за счет поставок российской стали (компания "Северсталь"). За 2017 год предприятие выпустило 233 500 автомобилей Hyundai и Kia, на 13% больше, чем за 2016 год. Задача на 2018 год - выпустить 235 000 автомобилей. Это будет рекордный показатель за всю историю работы завода. Общие инвестиции в предприятие превысили миллиард долларов.



Ранее возможность российской сборки моторов для моделей Hyundai Solaris и Creta уже обсуждалась, в качестве площадки рассматривался "КамАЗ". Делегация Hyundai посетила производственные мощности и ознакомилась с процессом изготовления коленчатых валов.



Ранее подобное соглашение о сотрудничестве с "КамАЗом" заключил Volkswagen. Со следующего года кузнечный завод автопроизводителя будет работать с партнерами из Калуги (там находится завод Volkswagen) в качестве постоянного поставщика. Конструкторско-технологическая служба предприятия с нуля спроектировала новую поковку, разработала документацию, прописала все техпроцессы и организовала подготовку производства.