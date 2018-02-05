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© Hyundai

5 февр 2018 14:41

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Hyundai готовит "народный" электромобиль

Автопроизводитель подумывает перевести на электрическую платформу один из своих массовых бюджетников, представленных на рынке Индии, - Hyundai Xcent. Поводом для такого решения послужила заинтересованность местных властей в электрификации автопарка и активность конкурентов по рынку.

В прошлом году правительство Индии разместило тендер на поставку 10 000 электромобилей, который достался компаниям Mahindra и Tata. Остальные представленные в Индии автопроизводители, восприняв это как намек, тоже решили заняться выпуском электромобилей.

Great Wall будет выпускать электромобили под новым брендом.

Например, альянс Maruti Suzuki объединил усилия с Toyota для совместной разработки и производства на территории Индии электромобилей и гибридов. Компания Suzuki дополнительно заключила соглашение с Toshiba о совместном производстве литий-ионных батарей - выпуск будет налажен на заводе Suzuki в Гуджарате (Индия). Не теряет времени и компания Renault, которая в данный момент занята разработкой дешевого электромобиля на базе Kwid для развивающихся рынков и Китая.

Не желая отставать от формирующегося тренда по электрификации бюджетного модельного ряда, компания Hyundai тоже занялась разработкой электрокара. Как сообщает Car Blog India, такой автомобиль будет построен на базе местной компактной модели Xcent. Эта модель позволит компании конкурировать именно в массовом бюджетном сегменте. Электрические модели Hyundai Ioniq и Kona в Индию приедут, однако будут стоить недешево из-за ввозных пошлин, а организовать местное производство пока что проблематично: локализация таких технологичных моделей потребует серьезной модернизации сборочных линий.

Модель Xcent, между тем, собирается в Индии, так что выпуск ее электрической версии будет не таким сложным, а сам автомобиль получится доступным. Разве что такая модификация лишится транспортного налога, положенного моделям короче четырех метров (Xcent как раз попадает в эту категорию), - на электрокары в Индии эта скидка не распространяется.

Не исключено, что вслед за Xcent электрическую версию получит и хэтчбек Grand i10, и тогда у Hyundai в Индии будет целое семейство электромобилей разных ценовых категорий. Правда, процесс это небыстрый: первый электрический Xcent сойдет с конвейера не раньше второй половины 2019 года.

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