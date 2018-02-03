Посчитали-прослезились: мультимедийная система Kia Sorento Prime

Сегодня даже бюджетный Kia Rio имеет в списке оснащения современный медиакомплекс, который легко украсил бы интерьер автомобиля даже более высокого класса. А уж более статусной модели, обновленному кроссоверу Sorento Prime, классная мультимедийная система полагается вообще во всех комплектациях, кроме самой дешевой. В зависимости от версии "Прайм" может быть оборудован головными устройствами AV и AVN, которые отличаются между собой размерами дисплея (7 и 8 дюймов соответственно), а также наличием навигации с информацией о пробках.

Оба комплекса по умолчанию поддерживают профили Apple CarPlay и Android Auto, умеют выводить на экран картинку с камер заднего вида или кругового обзора, а удобный пользовательский интерфейс системы реализован в виде функциональных иконок и приложений. ё

Работают медиасистемы от Kia очень шустро - на зависть более именитым автобрендам, ну а с функционалом разберется даже подросток, имеющий маломальский опыт обращения со смартфоном.

Минимальная цена 1,850 млн руб Максимальная цена 2,780 млн руб

Кстати, устройство AVN верхнего уровня еще и сочетается с премиальной аудиосистемой Harman Kardon. Корейцы показывают отличный пример того, как в автомобиле средней ценовой категории можно без космических переплат уместить все, что необходимо пользователю.



Вот что пишет о медиавозможностях Kia Sorento Prime сам производитель:

Если Вы хотите получить мультимедийную систему нового уровня, то система с 8-дюймовым сенсорным HD-экраном – для Вас. Навигация отображает маршруты и данные о загруженности дорог, а также другую важную информацию. Комплекс совместим с Android Auto и Apple CarPlay. Новая навигационная система от Tom Tom оптимально проложит маршрут с учетом пробок и позволит Вам удобно и быстро добраться до места назначения. Из маркетинговых материалов компании Kia.

Правда, чем сложнее становятся автомобильные устройства, тем выше риск возникновения различных "глюков" и неполадок в их работе. Конечно, в первые годы после покупки медиасистеме ничего особенного им не угрожает (хотя случаев гарантийной замены из-за заводских дефектов - пруд пруди).

Отметим, что "длинной" сервисной статистики по надежности современных медиасистем пока не существует, и как устройства поведут себя в будущем - остается лишь гадать. А главное, не следует подпускать к автомобилю "криворуких" мастеров, если в планах стоит апгрейд штатной "музыки" - испорченный мультимедийный комплекс влетит в копейку.



А каких именно масштабов будет финансовый "залет", мы и решили выяснить у официальных дилеров марки Kia в Москве. Их ответ был неутешительным: новый модуль топового головного устройства AVN для Kia Sorento Prime 2018 модельного года оценивается корейцами аж в 546 899 рублей. Установка и подключение медиакомплекса взамен старого у официалов тоже стоит немало - 8 360 рублей. Итоговая сумма - 555 259 рублей! Мы точно "ремонтируем" Kia, а не "Роллс-Ройс"?

Запчасти 546 899 рублей Работы 8 360 рублей Итого 555 259 рублей

Признаться, мы в очередной раз не можем сдержать слез недоумения, хотя совсем недавно в поле зрения нашей рубрики попадал новый Kia Rio, где штатная медиасистема стоит, как половина автомобиля. Неужели комплекс AVN настолько продвинутый и технологически изощренный, что может стоит более 500 тысяч? Сомневаемся!

Ну а для полноты картины мы даже прикинули, какой набор суперсовременных гаджетов сегодня можно приобрести за полмиллиона рублей в официальной торговой сети. Загибайте пальцы! По цене одного устройства Kia мы виртуально купили топовый моноблок Apple iMac Pro, более компактный Macbook Pro, и даже хватило на новенький iPhone X. Вам тоже кажется, что стоимость мультимедии Sorento выглядит немного несправедливой?

P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)