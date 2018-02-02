При оформлении прав в МФЦ можно стать "бесправным"

Так, в Туле водитель при замене прав через МФЦ столкнулся с тем, что при такой процедуре заявитель автоматически снимается с учета в базе ГИБДД. И на время изготовления новых "корочек" заявитель фактически остается "бесправным", ведь его старые права считаются недействительными.

- Срок действия моего водительского удостоверения подходит к концу, и я решил поменять права в МФЦ, - рассказал туляк Сергей Федин порталу Myslo. - Я обратился в ближайший центр, чтобы уточнить все нюансы. Хорошо, мне попался разговорчивый администратор. В разговоре она случайно обмолвилась, что новый документ мне будут готовить 7-8 дней, и на это время мое старое удостоверение станет недействительным. Получается, я буду ездить без прав. А вдруг меня остановят, проверят, тогда что? Штраф?

На "горячих линиях" МФЦ корреспондент портала подтвердили, что водительское удостоверение в тульских многофункциональных центрах действительно можно поменять за два визита. Что до легальности старого удостоверения, тот тут сотрудница сообщила, что "если срок действия старого документа еще не истек, он остается у водителя. И тот может управлять транспортным средством и возить его с собой. При этом в МФЦ не рекомендовали клиентам управлять транспортом во время изготовления нового удостоверения (это 6 дней). Потому что в любой момент, как только МРЭО ГИБДД изготовит новые права, старые станут недействительными".

В ГИБДД Тульской области подтвердили эту информацию, сообщив, что во время изготовления нового документа старый теряет силу.