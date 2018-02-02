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© АвтоВести, Павел Блюденов

2 февр 2018 19:03

Дороги 1677

При оформлении прав в МФЦ можно стать "бесправным"

Многофункциональные центры осваивают все большее количество госуслуг для граждан. Например, через МФЦ можно поменять водительские права. Правда, есть один "подводный камень", из-за которого водитель может превратиться в "нелегала" и получить штраф.

Так, в Туле водитель при замене прав через МФЦ столкнулся с тем, что при такой процедуре заявитель автоматически снимается с учета в базе ГИБДД. И на время изготовления новых "корочек" заявитель фактически остается "бесправным", ведь его старые права считаются недействительными.

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- Срок действия моего водительского удостоверения подходит к концу, и я решил поменять права в МФЦ, - рассказал туляк Сергей Федин порталу Myslo. - Я обратился в ближайший центр, чтобы уточнить все нюансы. Хорошо, мне попался разговорчивый администратор. В разговоре она случайно обмолвилась, что новый документ мне будут готовить 7-8 дней, и на это время мое старое удостоверение станет недействительным. Получается, я буду ездить без прав. А вдруг меня остановят, проверят, тогда что? Штраф?

На "горячих линиях" МФЦ корреспондент портала подтвердили, что водительское удостоверение в тульских многофункциональных центрах действительно можно поменять за два визита. Что до легальности старого удостоверения, тот тут сотрудница сообщила, что "если срок действия старого документа еще не истек, он остается у водителя. И тот может управлять транспортным средством и возить его с собой. При этом в МФЦ не рекомендовали клиентам управлять транспортом во время изготовления нового удостоверения (это 6 дней). Потому что в любой момент, как только МРЭО ГИБДД изготовит новые права, старые станут недействительными".

В ГИБДД Тульской области подтвердили эту информацию, сообщив, что во время изготовления нового документа старый теряет силу.

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