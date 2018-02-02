В Москве ожидается мощнейший с начала века снегопад

Ожидаемый в выходные 3–4 февраля снегопад Москве может стать самым сильным в феврале с начала 21 века, сообщила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.



"В ночь на субботу выпадет как минимум 1–2 см снега. В субботу мокрый, тяжелый снег будет налипать на провода. Днем выпадет от 4 до 10 см, местами возможно и 15 см. В воскресенье подойдет холодный фронт, снег будет легким и пушистым, днем прирост снега от 5 до 10 см", - пояснила она.



По словам Поздняковой, предстоящие выходные могут стать самыми ненастными за всю нынешнюю зиму.

"У нас с запада будет подходить циклон и циклон с юга, они сольются, и общий циклон будет очень мощным", - сказала представитель метеобюро. Она также отметила, что выпавший снега будет подтаивать, на дорогах появится снежная каша, но уже в воскресенье начнет подмораживать.

Свое предупреждение о сильном снегопаде выпустило и столичное управление МЧС, по данным которого, 3 февраля ожидается метель с усилением ветра до 12–17 м/с, а на дорогах ожидаются снежные заносы.