Audi выпустила еще более свирепый универсал RS 6 Avant

Audi выпустила "горячий" универсал RS 6 Avant performance в специальном исполнении Nogaro Edition, которое посвящено первенцу семейства RS - модели Audi RS 2 1994 года.

Внешне Nogaro Edition отличается особым синим цветом, титановым выхлопом, черными вставками и чернеными колесными дисками на 21 дюйм. В салоне - вставки из карбона, синяя Алькантара (есть и черный вариант) на сиденьях, дверях и панелях на уровне колен, и такая же отделка потолка, но уже в черном цвете.

Под капотом - два вида моторов. Базовый битурбовый 4-литровый V8 выдает 605 л.с. и 750 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/час за 3,7 сек и позволяя набрать 305 км/час.

Но есть и еще более мощный вариант, созданный совместно с ателье ABT Sportsline. Отдача этого же мотора увеличена уже до 705 л.с. и 880 Нм, которые позволяют набрать 320 км/час.

Всего Audi выпустит только 150 штук таких RS 6 Avant performance Nogaro Edition. Цены в Германии - от 124 200 евро.