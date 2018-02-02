В 2017 году приставы взыскали с москвичей рекордное количество штрафов ГИБДД

В 2017 году в ходе исполнительных производств судебные приставы взыскали в Москве 2,6 млн штрафов на общую сумму 2,45 млрд рублей, сообщили агенству ТАСС в управлении Федеральной службы судебных приставов в УФССП. При этом добровольно было уплачено приставам лишь 395 млн рублей.

Сообщается, что прошлый год поставил рекорд по числу направленных московским приставам постановлений ГИБДД о взыскании штрафов - за год на исполнении находилось 5,3 млн штрафов на 5,5 млрд рублей.

В 2014-2015 годах приставам поступало для взыскания по 1,8 млн постановлений ГИБДД в год (на 1,9 млрд рублей). Но в 2016 году развитие систем фотовидеофиксации нарушений увеличило эту цифру до 4,5 млн постановлений о взыскании с водителей 5,4 млрд рублей.

В 2014 году московские приставы взыскали с водителей штрафов на 640 млн рублей (из них добровольно было оплачено 43 млн), в 2015 году - 786 млн рублей, в 2016 году приставам удалось добиться взыскания 2 млн штрафов на 2,1 млрд рублей (из которых добровольно был уплачен 421 млн рублей).