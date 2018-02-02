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© Ford

2 февр 2018 14:07

Автопром 473

На заводе Ford начали работать люди-киборги

Экзоскелеты, повышающие возможности человека и превращающие его почти в киборга, перестают быть уделом фильмов и военных разработок. Так, компания Ford впервые в мире сделала костюмы-экзоскелеты частью оснащения работников сборочной линии.

Первыми новое "облачение" получили сотрудники Ford на заводе в Валенсии. Экзоскелеты на работниках позволяют им с легкостью поднимать тяжелые предметы. Они поддерживают спину и плечи благодаря переносу нагрузки на бедра. Благодаря этому значительно снижается вероятность получить травму во время работы.

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К 2020 году четверть всех жителей Европы будут составлять люди от 60 лет и старше. Ожидается, что от использования экзоскелетов выиграют в первую очередь работники старшего возраста, а также имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата и ограниченную подвижность. Болезни опорно-двигательного аппарата в Европе составляют 61% от всех случаев заболеваний, связанных с работой. В одной Германии из-за них недопроизводится чистой продукции на 16 миллиардов евро в год, сообщает пресс-служба компании.

Хотя экзоскелеты проходили испытания и на других автомобильных предприятиях, завод Ford в Валенсии (Испания), где производятся Ford Galaxy, Ford Kuga, Ford Mondeo, Ford S-MAX и Ford Transit Connect стал первым, где технологическая новинка официально стала частью производственного процесса.

Изготовленные из титана и углеродного волокна, 9 используемых в настоящее время костюмов помогают работникам конвейера поднимать, перемещать или переносить что-либо весом более трех килограммов, когда работа требует выполнять эти операции в неудобной позе. Сотрудники в костюмах работают с тяжелыми или неудобными в обращении деталями – такими, как топливные баки. С апреля в экзоскелеты облачат еще 20 сотрудников.

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