В России названы самые продавамые пикапы 2017 года

В 2017 году впервые в истории российского авторынка первое место по продажам в сегменте легких грузовичков занял УАЗ "Пикап" с результатом в 3750 проданных машин (+15,2%), сообщает "Автостат".

В классе пикапов лидерство в России традиционно удерживали иномарки. Тот же Toyota Hilux лидировал на протяжении четырех последних лет, но в 2017 году опустился на второе место с итогом продаж 3495 единиц (+4,8%).

Замкнул тройку лидеров в российском сегменте пикапов Mitsubishi L200 с показателем 1642 реализованных экземпляра (+8,2%).

Всего в 2017 году в России было реализовано 10,4 тыс. новых пикапов, что на 8,9% превышает результат годичной давности. Правда, в общем объеме рынка пикапы заняли долю всего в 0,7%. Для сравнения, кроссоверы и внедорожники удерживали в 2017 году долю почти в 42%.