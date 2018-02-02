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© УАЗ

2 февр 2018 12:02

Аналитика 350

В России названы самые продавамые пикапы 2017 года

Долго время в России самыми продаваемыми пикапами были иномарки. Но в 2017 году их впервые потеснила российская модель.

В 2017 году впервые в истории российского авторынка первое место по продажам в сегменте легких грузовичков занял УАЗ "Пикап" с результатом в 3750 проданных машин (+15,2%), сообщает "Автостат".

Автопарк России вырос в полтора раза за 10 лет...

В классе пикапов лидерство в России традиционно удерживали иномарки. Тот же Toyota Hilux лидировал на протяжении четырех последних лет, но в 2017 году опустился на второе место с итогом продаж 3495 единиц (+4,8%).

Замкнул тройку лидеров в российском сегменте пикапов Mitsubishi L200 с показателем 1642 реализованных экземпляра (+8,2%).

 

Всего в 2017 году в России было реализовано 10,4 тыс. новых пикапов, что на 8,9% превышает результат годичной давности. Правда, в общем объеме рынка пикапы заняли долю всего в 0,7%. Для сравнения, кроссоверы и внедорожники удерживали в 2017 году долю почти в 42%.

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