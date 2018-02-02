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Новинки

Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8

Российские дилеры в в феврале начнут принимать заказы на обновленные гибридные родстеры и купе BMW i8. На старте продаж модель i8 Roadster также будет предлагаться в лимитированной версии First Edition, которых выпустят всего 200 машин для всего мира.

В базовое оснащение BMW i8 Roadster и i8 Coupe для России входят бесключевой доступ и запуск мотора, 2-зонный климат-контроль, сиденья с электрорегулировками и подогревом, система стабилизации, регулируемые по жесткости амортизаторы, адаптивный  динамический круиз-контроль и ассистент вождения, а также светодиодные  фары и боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Колеса - 195/50 R20 спереди и 215/45 R20 сзади.

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После обновления BMW i8 получил другие сиденья, мультимедийный комплекс, проектор на лобовое стекло. За доплату есть отделка углепластиком и керамикой. В отделке салонов также может использоваться перфорированная кожа. Кроме того, BMW i8 Roadster и i8 Coupe получат пакет обновленных сервисов BMW ConnectedDrive и медийную систему Professional 8,8-дюймовым экраном и навигатором.

BMW i8 Roadster в ограниченной версии First Edition будет отличаться черными деталями экстерьера и особым черным матовым окрасом колесных дисков. Каждый из 200 таких автомобилей получит табличку с обозначением First Edition: 1 of 200 и буклет, повествующий о создании модели и подписанный руководителями всех подразделений, которые участвовали в разработке.

Конструктивно машины прежние. На углепластиковую несущую систему установлены алюминиевые кузовные панели, спереди двухрычажная подвеска, сзади - многорычная, клиренс составляет 117 мм. Силовая установка обоих гибридов состоит из электромотора спереди и бензинового турбомотора (3 цилиндра, 1,5 л, турбонаддув) сзади. Двигатель развивает 231 л.с. и 320 Нм, а электромотор после обновления стал мощнее и теперь выдет 143 л.с. и 250 Нм. Суммарная отдача гибридной установки поднялась до 374 л.с. и 569 Нм. Гарантия ни на литий-ионную батарею для электромотора в России составит 8 лет.

BMW i8 Coupe будет стоить в России от 9 490 000 рублей, родстер - от 11 150 000 рублей.

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