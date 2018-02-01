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© Ford

1 февр 2018 19:42

Автопром 334

Названы самые популярные цвета автомобилей среди россиян

Оказывается, автопроизводителям достаточно иметь в палитре всего три цвета, чтобы удовлетворить запросы российских покупателей. Правда, здесь вкусы россиян сходятся с общемировым трендом.

Компания Ford Sollers провела исследование цветовых предпочтений среди российских покупателей новых легковушек этой марки. Выяснилось, что самые популярные цвета кузова всех "Фордов", проданных в 2017 году - это белый, черный и серебристый. Очевидно, автовладельцы пока не готовы экспериментировать с красками, выбирая проверенные (и востребованные на вторичном рынке) варианты.

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Белую окраску кузова выбрали у нас сразу 36% покупателей легковушек марки Ford. Впрочем, российский тренд не особо отличается от мирового. По данным компании Axalta, самым популярным автомобильным цветом в мире по итогам прошлого года также стал белый. 

При этом "фордовская" статистика немного отличается от общероссийской. В частности, если среди новых Ford второе место по популярности делят между собой черный и серый (по 18% продаж каждый), то в целом по всему рынку России на второй позиции находится серебристый цвет (у "Форда" он - третий, 9,5%).

Самой популярной подержаной иномаркой в России стал Ford Focus.

А вот более сложные и насыщенные цвета у россиян не в ходу. Например, синий и коричневые окрасы в 2017 году выбрали всего 7% и 3% отечественных покупателей "Фордов" соответственно.

Попутно компания Ford Sollers выяснила предпочтения российских автовладельцев и в плане выбора трансмиссии. Автомат предсказуемо недосягаем: доля оборудованных автоматизированной трансмиссией (АКП, "робот") легковых "Фордов" составила почти 78%. В общероссийских продажах тоже лидирует коробка-автомат, хотя и не с таким перевесом - чуть более 50%.

Наконец, определили "фордовцы" и самые популярные опции, заказываемые сверх стандартной комплектации. Наиболее востребованным предсказуемо стал так называемый "Зимний пакет", куда входят всевозможные подогревы сидений и руля, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и так далее.

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