Названы самые популярные цвета автомобилей среди россиян

Компания Ford Sollers провела исследование цветовых предпочтений среди российских покупателей новых легковушек этой марки. Выяснилось, что самые популярные цвета кузова всех "Фордов", проданных в 2017 году - это белый, черный и серебристый. Очевидно, автовладельцы пока не готовы экспериментировать с красками, выбирая проверенные (и востребованные на вторичном рынке) варианты.

Белую окраску кузова выбрали у нас сразу 36% покупателей легковушек марки Ford. Впрочем, российский тренд не особо отличается от мирового. По данным компании Axalta, самым популярным автомобильным цветом в мире по итогам прошлого года также стал белый.



При этом "фордовская" статистика немного отличается от общероссийской. В частности, если среди новых Ford второе место по популярности делят между собой черный и серый (по 18% продаж каждый), то в целом по всему рынку России на второй позиции находится серебристый цвет (у "Форда" он - третий, 9,5%).

А вот более сложные и насыщенные цвета у россиян не в ходу. Например, синий и коричневые окрасы в 2017 году выбрали всего 7% и 3% отечественных покупателей "Фордов" соответственно.



Попутно компания Ford Sollers выяснила предпочтения российских автовладельцев и в плане выбора трансмиссии. Автомат предсказуемо недосягаем: доля оборудованных автоматизированной трансмиссией (АКП, "робот") легковых "Фордов" составила почти 78%. В общероссийских продажах тоже лидирует коробка-автомат, хотя и не с таким перевесом - чуть более 50%.



Наконец, определили "фордовцы" и самые популярные опции, заказываемые сверх стандартной комплектации. Наиболее востребованным предсказуемо стал так называемый "Зимний пакет", куда входят всевозможные подогревы сидений и руля, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и так далее.