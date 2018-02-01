Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

173273
На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
183342
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
259101
© Авто.Вести.Ru, Мария Подорова

1 февр 2018 18:38

Дороги 520

В Москве ожидается новое повышение цен на парковку

Столичная мэрия собирается вновь пересмотреть в сторону повышения тарифы за пользование платными парковками. Правда, стоимость обещают поднять не везде, а в тех местах, где наблюдается ажиотажный спрос.

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что тарифы на стоянку в парковочном пространстве столицы могут быть увеличены. Как сообщает "Интерфакс", явление будет не массовым и затронет те городские территории, где при существующих расценках практически невозможно припарковать автомобиль.

В Москве стоявшего в пробке водителя оштрафовали за неправильную парковку

"Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (парковок - прим. ред.) загрузка не превышала 80%", - поясняет градоначальник.

На каких улицах потенциально может подорожать парковка, пока неизвестно. Вероятно, в первую очередь изменение тарифов затронет стоянки в центральной части города. Сейчас в Москве применяется дифференцированный тариф на услуги платной парковки. Стоимость колеблется от 40 до 200 рублей в час.

Ранее стало известно, что за 2017 год районы Москвы собрали около 3,7 млрд рублей за счет платных парковок. С 2012 года эта услуга принесла в бюджет столицы 14,3 млрд рублей и на 13% увеличила скорость движения в городе. По заявлению властей, время прибытия экстренных служб по вызовам сократилось вдвое.

Новинки

Volkwagen анонсировал российские продажи нового кроссовера

Автопром

Названы самые популярные цвета автомобилей среди россиян

МВД РФ заявляет, что миф об "автоюристах" придумали сами страховщики В российском МВД придерживаются мнения, что проблема так называемых автоюристов придумана страховыми компаниями, которые тем самым пытаются привлечь внимание к своей убыточности. Представители РСА в ответ заявили, что МВД просто не умеет считать.
Жириновский предложил выселять мажоров-стритрейсеров из Москвы Российский политик, известный своими эмоциональными заявлениями, озвучил радикальный метод решения проблемы безнаказанности особо дерзких автомобилистов. Он считает, что стритрейсеров необходимо отправлять в ссылку.
Техосмотр в России может стать сложнее и дороже Правительство продолжает обсуждать, дорабатывать и конкретизировать реформу техосмотра. Уголовную ответственность для недобросовестных операторов решили не вводить, зато число параметров проверки автомобиля может вырасти - как и стоимость, за что активно выступают страховщики.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера