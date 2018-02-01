В Москве ожидается новое повышение цен на парковку

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что тарифы на стоянку в парковочном пространстве столицы могут быть увеличены. Как сообщает "Интерфакс", явление будет не массовым и затронет те городские территории, где при существующих расценках практически невозможно припарковать автомобиль.

"Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (парковок - прим. ред.) загрузка не превышала 80%", - поясняет градоначальник.



На каких улицах потенциально может подорожать парковка, пока неизвестно. Вероятно, в первую очередь изменение тарифов затронет стоянки в центральной части города. Сейчас в Москве применяется дифференцированный тариф на услуги платной парковки. Стоимость колеблется от 40 до 200 рублей в час.



Ранее стало известно, что за 2017 год районы Москвы собрали около 3,7 млрд рублей за счет платных парковок. С 2012 года эта услуга принесла в бюджет столицы 14,3 млрд рублей и на 13% увеличила скорость движения в городе. По заявлению властей, время прибытия экстренных служб по вызовам сократилось вдвое.