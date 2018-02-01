Volkwagen анонсировал российские продажи нового кроссовера

Самый крупный кроссовер в линейке Volkswagen был представлен еще осенью 2016 года, однако на отечественный рынок, очевидно, попадает с задержкой. Впрочем, ждать осталось недолго - на российском сайте "Фольксвагена" уже запущена специальная промо-страница, посвященная "Терамонту". А в интервью агентству "Автостат" представители марки VW уточнили, что новинка поступит в продажу в конце весны 2018 года.

Цены и списки оснащения традиционно будут раскрыты ближе к старту продаж. В России "Терамонт" будет продаваться с полным приводом, 8-ступенчатым автоматом Aisin и, предположительно, двумя бензиновыми моторами (дизельных у модели пока нет). Базовый 2-литровый турбомотор TSI семейства EA888 имеет отдачу 238 л.с., а топовым агрегатом станет знакомая по "Туарегу" 3,6-литровая атмосферная "шестерка" FSI рядно-смещенной конфигурации VR6 мощностью 280 л.с..

Кстати, о новом Volkswagen Touareg тоже есть кое-какие новости. Премиальный кроссовер нового поколения должен появиться в России в течение лета 2018 года. Его мировая премьера состоится в апреле на автомобильной выставке в Пекине.



Автомобиль станет технологичнее, получит более дорогие материалы отделки и со стопроцентной вероятностью прибавит в цене, попутно высвободив нишу "около 3 млн" для более утилитарного Teramont.