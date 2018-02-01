Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

173245
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
212296
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
183324
© Toyota

1 февр 2018 16:29

Новинки 84

Toyota привезла в Россию дешевую версию внедорожника Fortuner

На старте продаж рамный внедорожник Toyota Fortuner предлагался лишь с дизельным двигателем и насыщенных комплектациях. Теперь же появилась более доступная бензиновая модификация, которую можно заказать без опциональной "шелухи".

Компания Toyota открыла российские продажи новой версии внедорожника Fortuner с рядной бензиновой "четверкой" 2,7 л мощностью 163 л.с.. Благодаря наличию аскетичной базовой комплектации и 6-ступенчатой механической КП входящую цену на "Форчунер" удалось снизить до приемлемых 1 999 000 рублей.

Как правильно прозносить Fortuner - Фортунер? Форчунер?

За эти деньги "Тойота" предлагает автомобиль в ранее недоступной комплектации "Стандарт". Оснащение здесь - базовый минимум: стальные 17-дюймовые штампованные диски, галогеновые фары, ручки дверей в цвет кузова, датчик света, зеркала с обогревом и электроприводом, блокировка заднего межколесного дифференциала, система курсовой устойчивости и стабилизации прицепа, начальная аудиосистема с Bluetooth, кондиционер, тканевый салон и, что немаловажно, складной третий ряд сидений. 

Следующая по рангу (и топовая для 2,7 л) комплектация "Комфорт" уже предполагает наличие 6-ступенчатого автомата и стоит 2 349 000 рублей. В список оснащения такого Fortuner входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, задние датчики парковки с камерой заднего вида, мультифункциональный руль с кожаной обивкой и обогревом, боковые подушки и шторки безопасности, подогрев передних сидений, медиасистема с 7-дюймовым экраном и 6 динамиками, багажные рейлинги на крыше и так далее. 

Для сравнения, диапазон цен на дизельные "Форчунеры" (2,8 л, 177 л.с.), которые изначально предлагаются с более обширным оснащением, составляет 2 599 000 - 2 827 000 рублей. 

Ближайший конкурент бензинового Toyota Fortuner - это рамник Mitsubishi Pajero Sport, цены на который начинаются с 2 249 000 рублей. Правда, в случае с "Митсу" речь идет о дизельном варианте с механической КП, тогда как ближайшая бензиновая версия имеет мотор 3,0 л V6, имеет приличное оснащение и стоит 2 649 990 рублей.

Возможно, самому дешевому "Форчунеру" в сегменте "до 2 млн" удастся перехватить часть потенциальных покупателей китайских "рамников" и даже топовых версий УАЗ Патриот, цена на которые достигает 1,2 млн рублей с учетом опций.

Фотогалерея 3 фото

Новинки

"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи "внедорожного" седана Lada Vesta

Тест-драйвы

Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы о конкуренте "ГАЗели"

УАЗ готовит юбилейную версию "Буханки" В конце января 1958 года с конвейера Ульяновского автозавода сошел первый серийный автомобиль УАЗ-450 - легеднарная "Буханка". В честь 60-летнего юбилея УАЗ готовится выпустить юбилейную версию модели, дизайн которой оставался практически неизменным на протяжении всего жизненного цикла.
В Россию приехал обновленный Cadillac Escalade На российском рынке начались продажи большого "американца" Cadillac Escalade обновленной версии. Причем обновления явно не символические: они коснулись не только списков оснащения, но даже двигателя и коробки передач.
Компания Ford уточнила дату премьеры нового поколения Focus Ближайшая крупная автомобильная выставка - международный автосалон в Женеве. Однако компания Ford решила не использовать это мероприятие для презентации нового поколения своей модели Focus: один из самых популярных "Фордов" будет представлен вскоре после Женевы.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера