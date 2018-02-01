Toyota привезла в Россию дешевую версию внедорожника Fortuner

Компания Toyota открыла российские продажи новой версии внедорожника Fortuner с рядной бензиновой "четверкой" 2,7 л мощностью 163 л.с.. Благодаря наличию аскетичной базовой комплектации и 6-ступенчатой механической КП входящую цену на "Форчунер" удалось снизить до приемлемых 1 999 000 рублей.

За эти деньги "Тойота" предлагает автомобиль в ранее недоступной комплектации "Стандарт". Оснащение здесь - базовый минимум: стальные 17-дюймовые штампованные диски, галогеновые фары, ручки дверей в цвет кузова, датчик света, зеркала с обогревом и электроприводом, блокировка заднего межколесного дифференциала, система курсовой устойчивости и стабилизации прицепа, начальная аудиосистема с Bluetooth, кондиционер, тканевый салон и, что немаловажно, складной третий ряд сидений.

Следующая по рангу (и топовая для 2,7 л) комплектация "Комфорт" уже предполагает наличие 6-ступенчатого автомата и стоит 2 349 000 рублей. В список оснащения такого Fortuner входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, задние датчики парковки с камерой заднего вида, мультифункциональный руль с кожаной обивкой и обогревом, боковые подушки и шторки безопасности, подогрев передних сидений, медиасистема с 7-дюймовым экраном и 6 динамиками, багажные рейлинги на крыше и так далее.

Для сравнения, диапазон цен на дизельные "Форчунеры" (2,8 л, 177 л.с.), которые изначально предлагаются с более обширным оснащением, составляет 2 599 000 - 2 827 000 рублей.



Ближайший конкурент бензинового Toyota Fortuner - это рамник Mitsubishi Pajero Sport, цены на который начинаются с 2 249 000 рублей. Правда, в случае с "Митсу" речь идет о дизельном варианте с механической КП, тогда как ближайшая бензиновая версия имеет мотор 3,0 л V6, имеет приличное оснащение и стоит 2 649 990 рублей.



Возможно, самому дешевому "Форчунеру" в сегменте "до 2 млн" удастся перехватить часть потенциальных покупателей китайских "рамников" и даже топовых версий УАЗ Патриот, цена на которые достигает 1,2 млн рублей с учетом опций.