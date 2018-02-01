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1 февр 2018 15:31

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"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи "внедорожного" седана Lada Vesta

Наделавший шуму вседорожный универсал Lada Vesta SW был тепло встречен российскими покупателями, но их ждет еще одна похожая новинка - седан с повышенным клиренсом. Сертификационные документы на такой автомобиль уже получены, а АвтоВести прикинули цены.

Тольяттинский "АвтоВАЗ" вовсю работает над запуском уникальной модели - седана Vesta Cross с увеличенным дорожным просветом. По сути, у этого автомобиля практически не существует аналогов. В неосвоенном сегменте кросс-седанов ранее успела отметиться только Volvo со своим S60 Cross Country, но такая машина стоит от 2,43 млн рублей.

Все впечатления от Lada Vesta SW Cross - в нашем обзоре!

Желающим получить нечто похожее по концепции, но за втрое меньшие деньги, ждать осталось недолго. В базе Росстандарта уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada Vesta Cross со всеми техническими характеристиками, а значит, старт российских продаж уже не за горами. 

Официальный представитель "АвтоВАЗа" по запросу АвтоВестей не стал раскрывать сроки запуска кросс-версии седана, однако подтвердил, что работы над этой новинкой ведутся. С уверенностью можно озвучить лишь тот факт, что продажи Lada Vesta Cross откроются в 2018 году.

По своим габаритам вседорожный седан будет повторять универсал SW Cross (длина - 4 424 мм, ширина - 1 785 мм), хотя четырехдверка будет чуть ниже "вагона" (1526 мм) из-за отсутствия багажных рейлингов. Заявленный клиренс - аж 203 мм против 178 мм у обычного седана, так что новинке позавидуют даже кроссоверы. Как и кросс-вагон, седану положен защитный пластиковый обвес по периметру кузова, 17-дюймовые колеса, а также переработанную подвеску.

По технической части откровений не будет: в сертификационных документа для вседорожного седана заявлены два существующих двигателя 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой или "роботом" АМТ. 

Что касается цен, то они пока не афишируются. Но если учитывать тот факт, что разница между обычным универсалом SW и версией SW Cross в идентичных комплектациях Luxe (базовая для SW Cross) составляет 53 000 рублей, то и со вседорожным седаном такая логика может сохраниться. В таком случае начальный кросс-седан обойдется примерно в 730 000 - 740 000 рублей.

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