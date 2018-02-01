"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи "внедорожного" седана Lada Vesta

Тольяттинский "АвтоВАЗ" вовсю работает над запуском уникальной модели - седана Vesta Cross с увеличенным дорожным просветом. По сути, у этого автомобиля практически не существует аналогов. В неосвоенном сегменте кросс-седанов ранее успела отметиться только Volvo со своим S60 Cross Country, но такая машина стоит от 2,43 млн рублей.

Желающим получить нечто похожее по концепции, но за втрое меньшие деньги, ждать осталось недолго. В базе Росстандарта уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada Vesta Cross со всеми техническими характеристиками, а значит, старт российских продаж уже не за горами.



Официальный представитель "АвтоВАЗа" по запросу АвтоВестей не стал раскрывать сроки запуска кросс-версии седана, однако подтвердил, что работы над этой новинкой ведутся. С уверенностью можно озвучить лишь тот факт, что продажи Lada Vesta Cross откроются в 2018 году.

По своим габаритам вседорожный седан будет повторять универсал SW Cross (длина - 4 424 мм, ширина - 1 785 мм), хотя четырехдверка будет чуть ниже "вагона" (1526 мм) из-за отсутствия багажных рейлингов. Заявленный клиренс - аж 203 мм против 178 мм у обычного седана, так что новинке позавидуют даже кроссоверы. Как и кросс-вагон, седану положен защитный пластиковый обвес по периметру кузова, 17-дюймовые колеса, а также переработанную подвеску.



По технической части откровений не будет: в сертификационных документа для вседорожного седана заявлены два существующих двигателя 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой или "роботом" АМТ.

Что касается цен, то они пока не афишируются. Но если учитывать тот факт, что разница между обычным универсалом SW и версией SW Cross в идентичных комплектациях Luxe (базовая для SW Cross) составляет 53 000 рублей, то и со вседорожным седаном такая логика может сохраниться. В таком случае начальный кросс-седан обойдется примерно в 730 000 - 740 000 рублей.