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© Mitsubishi

1 февр 2018 14:23

Автопром 952

В России начали выпускать дешевые версии Mitsubishi Outlander

Компании Mitsubishi удалось удешевить некоторые комплектации кроссовера Outlander за счет отказа от полного привода. Новые версии паркетника уже производятся на заводе в Калуге.

В российском представительстве Mitsubishi уже анонсировали появление более доступных модификаций "Аутлэндера", а теперь стала известна конкретика. Кроссовер получил две новые комплектации, ключевой особенностью которых стал передний привод.

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Речь идет о версиях Invite и Intense+ с начальным двигателем 2,0 л (146 л.с.), которые ранее были доступны лишь в полноприводном исполнении.

За счет упрощения обе комплектации закономерно получили более привлекательный ценник: Outlander Invite с 2WD и вариатором теперь стоит от 1 579 990 рублей, а Intense+ 2WD - от 1 699 990 рублей. Таким образом, обе версии подешевели на 110 000 и 90 000 рублей соответственно. До этого передний привод у паркетника был доступен лишь в начальном исполнении Inform.

Пресс-служба официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в России отмечает, что производство двух новых модификаций Outlander уже стартовало на заводе "ПСМА Рус" в Калуге.

Диапазон цен на MItsubishi Outlander 2018 года выпуска на сегодняшний день составляет 1 529 000 - 2 319 990 рублей.

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