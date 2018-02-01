В России начали выпускать дешевые версии Mitsubishi Outlander

В российском представительстве Mitsubishi уже анонсировали появление более доступных модификаций "Аутлэндера", а теперь стала известна конкретика. Кроссовер получил две новые комплектации, ключевой особенностью которых стал передний привод.

Речь идет о версиях Invite и Intense+ с начальным двигателем 2,0 л (146 л.с.), которые ранее были доступны лишь в полноприводном исполнении.

За счет упрощения обе комплектации закономерно получили более привлекательный ценник: Outlander Invite с 2WD и вариатором теперь стоит от 1 579 990 рублей, а Intense+ 2WD - от 1 699 990 рублей. Таким образом, обе версии подешевели на 110 000 и 90 000 рублей соответственно. До этого передний привод у паркетника был доступен лишь в начальном исполнении Inform.



Пресс-служба официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в России отмечает, что производство двух новых модификаций Outlander уже стартовало на заводе "ПСМА Рус" в Калуге.



Диапазон цен на MItsubishi Outlander 2018 года выпуска на сегодняшний день составляет 1 529 000 - 2 319 990 рублей.