Skoda представила новый компактный кроссовер

В линейке марки Skoda появится самый маленький кроссовер, который расположиться на ступень ниже моделей Karoq и Kodiaq. Производитель опубликовал официальные снимки концепта Vision X, который станет предвестником серийного автомобиля и будет продемонстрирован на мартовском автосалоне в Женеве. Чехи называют свою новинку "идеальным городским автомобилем для активного образа жизни".

С точки зрения стилистики Skoda Vision X унаследовал дизайн-код свежайших моделей "Шкода" - здесь фамильная пластика кузова, сдвоенная головная оптика и характерная форма задних фонарей.

Концепт получил эффектные 20-дюймовые колеса, контрастирующую с цветом кузова антрацитовую крышу с панорамной секцией, а также агрессивные по своей форме бамперы.

А вот интерьерные решения Vision X радуют новизной и, наверняка, зададут новый вектор для будущих моделей Skoda. Минималистичная передняя панель фактически избавилась от центральной консоли, а главенствующую роль в ней играет отдельно стоящий широкий дисплей мультимедийной системы. Ну а цифровая приборка входит в обязательную программу всех новинок от VW Group.

Представители Skoda пока не раскрывают технических подробностей о кроссовере. Известно лишь, что концепт Vision X заявлен в виде подзаряжаемого гибрида, и такая версия почти наверняка появится и на серийном конвейере. Легко предположить, что самый маленький SUV т Skoda будет построен на общей платформе с компактным паркетником Volkswagen T-Roc. Потенциально под капотом такой "Шкоды" может появиться россыпь современных бензиновых и дизельных турбомоторов - от трехцилиндрового объемом 1,0 л на 95 л.с. до 2-литровой турбочетверки на 190 л.с. И, конечно, гибрид.



Сроки выхода серийной версии концепта Skoda X Vision официально не раскрываются. Премьеру товарной машины можно ожидать в 2018-2019 году.