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© УАЗ

31 янв 2018 20:15

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УАЗ готовит юбилейную версию "Буханки"

В конце января 1958 года с конвейера Ульяновского автозавода сошел первый серийный автомобиль УАЗ-450 - легеднарная "Буханка". В честь 60-летнего юбилея УАЗ готовится выпустить юбилейную версию модели, дизайн которой оставался практически неизменным на протяжении всего жизненного цикла.

Как сообщила пресс-служба автопроизводителя, юбилейную "Буханку" представят весной этого года, и это будет "довольно интересный образец". Правда, в чем именно "юбилейка" отличается от обычной "Буханки", производитель пока держит в секрете.

Чтобы отпраздновать юбилей модели, производитель также запустил особый раздел на своем официальном сайте, посвященный истории различных модификаций автомобиля.

Тест-драйв УАЗ "Профи": все о главном конкуренте "ГАЗели".

Семейство УАЗ-450 выпускалось вплоть до 1965 года. Всего было произведено более 55 тысяч автомобилей различных модификаций. Модель выпускалась в полноприводной и заднеприводной модификациях, в вариантах бортового грузовика, цельнометаллического фургона, санитарного автомобиля и микроавтобуса.

На смену УАЗ-450 пришло модифицированное семейство УАЗ-452. Автомобили получили более мощный верхнеклапанный двигатель, четырехступенчатую коробку передач, было изменено внешнее оформление кабины водителя.

Нынешняя модификация "Буханки" появилась в 2007 году. Автомобиль получил гидроусилитель руля, ведущие мосты типа "Спайсер", многофункциональный рулевой переключатель и замок зажигания с запираемым противоугонным устройством. За последние 5 лет предприятие выпустило более 156 тысяч "Буханок" классического коммерческого ряда.

 

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