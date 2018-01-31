УАЗ готовит юбилейную версию "Буханки"

Как сообщила пресс-служба автопроизводителя, юбилейную "Буханку" представят весной этого года, и это будет "довольно интересный образец". Правда, в чем именно "юбилейка" отличается от обычной "Буханки", производитель пока держит в секрете.



Чтобы отпраздновать юбилей модели, производитель также запустил особый раздел на своем официальном сайте, посвященный истории различных модификаций автомобиля.

Семейство УАЗ-450 выпускалось вплоть до 1965 года. Всего было произведено более 55 тысяч автомобилей различных модификаций. Модель выпускалась в полноприводной и заднеприводной модификациях, в вариантах бортового грузовика, цельнометаллического фургона, санитарного автомобиля и микроавтобуса.



На смену УАЗ-450 пришло модифицированное семейство УАЗ-452. Автомобили получили более мощный верхнеклапанный двигатель, четырехступенчатую коробку передач, было изменено внешнее оформление кабины водителя.



Нынешняя модификация "Буханки" появилась в 2007 году. Автомобиль получил гидроусилитель руля, ведущие мосты типа "Спайсер", многофункциональный рулевой переключатель и замок зажигания с запираемым противоугонным устройством. За последние 5 лет предприятие выпустило более 156 тысяч "Буханок" классического коммерческого ряда.



