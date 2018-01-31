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© autocar.co.uk

31 янв 2018 19:20

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Компания Ford уточнила дату премьеры нового поколения Focus

Ближайшая крупная автомобильная выставка - международный автосалон в Женеве. Однако компания Ford решила не использовать это мероприятие для презентации нового поколения своей модели Focus: один из самых популярных "Фордов" будет представлен вскоре после Женевы.

Ford Focus - знаковая модель для компании, которая заслуживает особого внимания. Вероятно, поэтому мировую премьеру новинки решили организовать не на автосалоне в Женеве, как многие ожидали, а чуть позже - зато в рамках отдельного особого мероприятия.

Новое поколение Ford Focus будет официально представлено в апреле - об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на представителей компании. Ожидается, что модель дебютирует в кузове хэтчбек, затем в течение года будут представлены остальные модификации - в частности, упоминаются универсал, особо "богатое" семейство Focus Vignale и "оспортивленные" версии ST Line. Про седан представители марки не упомянули, однако его появление явно не заставит себя ждать.

Focus - самая популярная подержанная иномарка в России.

После разных вариантов кузова и комплектаций дебютируют и самостоятельные модификации Focus, среди которых - "горячий" хэтчбек Focus ST и - в духе времени - кросс-версия Focus Active. Ожидается, что последним в семействе Focus нового поколения будет представлен "заряженный" Focus RS: его предстоит подождать еще два-три года.

Платформенных революций компания Ford не планирует: новый Focus сохранит "тележку" предшественника, которая, впрочем, уже прошла процедуру основательной модернизации. По данным издания Autocar, "Фокусу" сохранят прежние габариты, но увеличат колесную базу примерно на 5 см, и все они достанутся задним пассажирам. Попутно семейство станет легче, сбросив порядка 50 кг.

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