Компания Ford уточнила дату премьеры нового поколения Focus

Ford Focus - знаковая модель для компании, которая заслуживает особого внимания. Вероятно, поэтому мировую премьеру новинки решили организовать не на автосалоне в Женеве, как многие ожидали, а чуть позже - зато в рамках отдельного особого мероприятия.



Новое поколение Ford Focus будет официально представлено в апреле - об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на представителей компании. Ожидается, что модель дебютирует в кузове хэтчбек, затем в течение года будут представлены остальные модификации - в частности, упоминаются универсал, особо "богатое" семейство Focus Vignale и "оспортивленные" версии ST Line. Про седан представители марки не упомянули, однако его появление явно не заставит себя ждать.

После разных вариантов кузова и комплектаций дебютируют и самостоятельные модификации Focus, среди которых - "горячий" хэтчбек Focus ST и - в духе времени - кросс-версия Focus Active. Ожидается, что последним в семействе Focus нового поколения будет представлен "заряженный" Focus RS: его предстоит подождать еще два-три года.



Платформенных революций компания Ford не планирует: новый Focus сохранит "тележку" предшественника, которая, впрочем, уже прошла процедуру основательной модернизации. По данным издания Autocar, "Фокусу" сохранят прежние габариты, но увеличат колесную базу примерно на 5 см, и все они достанутся задним пассажирам. Попутно семейство станет легче, сбросив порядка 50 кг.