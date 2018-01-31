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© Bonhams

31 янв 2018 15:50

Автокурьезы 472

Продажа лимузина Николая II оказалась обманом

Недавно в Сети появилось объявление о продаже лимузина Rolls-Royce, который якобы принадлежал последнему русскому императору Николаю II. Представлявший историческую ценность экземпляр предлагали купить за 4 миллиона евро, однако очень быстро в истории продавца были найдены странные нестыковки.

Как гласило объявление, этот Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выпуска  принадлежал Николаю II. Автомобиль в данный момент находится в Германии с пробегом всего в 2 000 километров, его цена - почти 280 000 000 рублей. Однако довольно быстро на сайте аукционного дома Bonhams появилось объявление о продаже этой самой машины, что сразу дало повод для множества вопросов.

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Во-первых, корректное название этого автомобиля - Rolls-Royce 40/50 HP. Во-вторых, аукционный дом оценивает этот лот куда скромнее, чем автор объявления на auto.ru: примерно в 450 000 - 550 000 евро. Наконец, третье, и самое главное: история этого автомобиля по версии Bonhams кардинально отличается от того, что рассказывал продавец, выдававший этот Rolls-Royce за автомобиль Николая II.

По версии продавца, из императорского гаража данный экземпляр попал в руки к одному коллекционеру, который выставлял автомобиль в казино Лас-Вегаса. Спустя некоторое время Silver Ghost снова сменил владельца и переехал в Германию, где хранился в бункере.

Версия Bonhams лишь частично совпадает с этой историей. На самом же деле - и это подтверждают архивы Rolls-Royce - данный экземпляр был выпущен 22 декабря 1915 года с кузовом торпедо. Он действительно предназначался для клиента из России, только клиентом этим был не царь, а некий покупатель, фамилия которого в архивах марки значится как Tchitchkine (Чичкин/Шишкин).

Российский покупатель машину так и не оплатил, и ее купило британское военное ведомство. Затем автомобиль сменил несколько владельцев, попал в США, где кузов торпедо был заменен на лимузин, и обосновался в одном из казино Лас-Вегаса. Предположительно там-то и была придумана легенда о том, что это автомобиль Николая II. Затем Rolls-Royce снова сменил владельца и переехал в Германию.

Как уточняет "Коммерсант", автомобили Rolls-Royce в гараже Николая II действительно были, только данный экземпляр к ним никакого отношения не имеет. Более того, никаких двуглавых орлов на бортах царских автомобилей нарисовано не было - это новодел, появившийся на кузове перед очередной попыткой его продажи в 2013 году.

Примечательно, что на объявлении, опубликованном на сайте auto.ru, появился статус "продано". 

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