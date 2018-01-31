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© Honda

31 янв 2018 14:40

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Honda определилась с именем для своего нового кроссовера

На следующем автосалоне в Лос-Анджелесе, который состоится в ноябре, Honda обещает показать новый пятиместный кроссовер, который станет "младшим братом" флагманского Pilot. Имя для новинки уже выбрано: японцы решили не мудрить и просто обратились к собственным архивам.

Новый кроссовер будтет называться Passport, сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники. Рамный вседорожник с таким названием Honda продавала на американском рынке в период с 1994 по 2002 годы. Автомобиль представлял собой перелицованный Isuzu Rodeo и выпускался в рамках сотрудничества Honda и Isuzu, которое предполагало взаимовыгодный "обмен" моделями.

Honda представила гибридный кроссовер CR-V.

Новый Passport мимо Америки тоже однозначно не пройдет. Более того, самим появлением новинка обязана американским дилерам, которые давно просили компанию выпустить среднеразмерный кроссовер в пику моделям Nissan Murano и Ford Edge.

В модельной линейке Honda он займет место между кроссоверами CR-V и Pilot. Построен он будет на базе "Пилота" и будет на 15 сантиметров короче флагманского кроссовера марки. Предположительно по своим габаритам и месте на рынке Passport составит конкуренцию Nissan Murano. В США в эту же "тусовку" попадет новый кроссовер от Chevrolet, для которого компания вернет имя Blazer.

Других подробностей о новом кроссовере от Honda пока что нет. Его официальная премьера состоится в ноябре 2018 года, а продажи на американском рынке должны начаться в 2019 году. 

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